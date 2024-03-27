Seçime 4 Gün Kaldı: Oy Kullanmayanlara Kötü Haber
Seçime 4 Gün Kaldı: Oy Kullanmayanlara Kötü Haber
Yerel seçime 4 gün kala oy kullanmayanlara kötü haber geldi. Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanacağını açıkladı.
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Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kaldı.
Oy kullanmama cezası yerel seçimlere günler kala yine gündeme geldi.
Oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.
Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yerine getirilmediğinde cezası YSK tarafından belirlenmektedir. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.
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Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşmasıyla birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır.
2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermeme cezası, YSK tarafından 300 TL olarak belirlenmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
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