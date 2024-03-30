Yeni Fobi Yüklendi! Ceketi Yürüyen Merdivene Sıkıştı: Yaşlı Adam Yaşamını Yitirdi
Yeni Fobi Yüklendi! Ceketi Yürüyen Merdivene Sıkıştı: Yaşlı Adam Yaşamını Yitirdi
Japonya’da yürüyen merdiven can aldı. 72 yaşındaki bir adamın ceketi yürüyen merdivenlerin korkuluklarına sıkıştı.
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72 yaşındaki Mamoru Suzuki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
T24'ün aktardığı habere göre; 72 yaşındaki Mamoru Suzuki, Japonya'nın doğusundaki Mito kentinde bulunan JR Mito İstasyonu çıkışında bulunduğunda hayatta ve kendindeydi.
Kısa süre sonra bilincini kaybeden hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.
Polis, adamın ölümüne yol açan anlarda yaşananları anlayabilmek için istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini duyurdu.
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