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Korkunç Kaza! Azot Yüklü Tanker Patladı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Korkunç Kaza! Azot Yüklü Tanker Patladı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.03.2024 - 10:46

Bursa'da korkunç kaza yaşandı. Azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, 56 yaşındaki sürücü Şener Tokgöz yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.

İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Olay yerinden görüntüler:

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