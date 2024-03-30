Korkunç Kaza! Azot Yüklü Tanker Patladı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Korkunç Kaza! Azot Yüklü Tanker Patladı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.
İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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