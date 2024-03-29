6 Şubat Depremlerinde Ağır Hasar Görmüştü: Hatay Havalimanı'nda Aylar Sonra İlk Uçuş Gerçekleştirildi
6 Şubat Depremlerinde Ağır Hasar Görmüştü: Hatay Havalimanı'nda Aylar Sonra İlk Uçuş Gerçekleştirildi
6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı. 3 seferde havalimanına 350 yolcu ile iniş yapıldı.
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6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.
Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağının 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboğa-Hatay saat 18.19 uçağının 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağının 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı.
Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.
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