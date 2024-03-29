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6 Şubat Depremlerinde Ağır Hasar Görmüştü: Hatay Havalimanı'nda Aylar Sonra İlk Uçuş Gerçekleştirildi

6 Şubat Depremlerinde Ağır Hasar Görmüştü: Hatay Havalimanı'nda Aylar Sonra İlk Uçuş Gerçekleştirildi

Hatay Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 23:50

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı. 3 seferde havalimanına 350 yolcu ile iniş yapıldı.

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6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağının 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboğa-Hatay saat 18.19 uçağının 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağının 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı.

Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağının 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboğa-Hatay saat 18.19 uçağının 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağının 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı.

Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.

Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.
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