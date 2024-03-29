Bakan Açıkladı: Emekliye Trende Yüzde 10 İndirim Bu Gece Başlıyor
Bakan Açıkladı: Emekliye Trende Yüzde 10 İndirim Bu Gece Başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere müjdeli haber verdi. Bakan Uraloğlu, 'Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz' dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle demir yolu yolcu taşımacılığında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.
"Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyuran Bakan Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Bakan Uraloğlu açıklamasında, Bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti.
Bu kararla günlük karşılıklı sefer sayısı, Ankara-İstanbul hattında 13'ten 14’e, Konya-İstanbul hattında 4’ten 5’e yükselecek. Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak Cumartesi için de sefer konulacak. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek.
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Bu gece yarısından itibaren emeklilere yönelik uygulanmaya başlayacak olan yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak.
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