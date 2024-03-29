Bakan Açıkladı: Emekliye Trende Yüzde 10 İndirim Bu Gece Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere müjdeli haber verdi. Bakan Uraloğlu, 'Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz' dedi.