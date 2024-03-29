Görüş Bildir
Haberler
Spor
2 Nisan'a Dikkat! Ali Koç Taraftarına Seslendi: "Seyahat Organizasyonu Yapmayın"

2 Nisan'a Dikkat! Ali Koç Taraftarına Seslendi: "Seyahat Organizasyonu Yapmayın"

Ali Koç Fenerbahçe Süper Kupa
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 20:14

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri 2 Nisan tarihinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına seslendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına seslendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını istedi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı, 7 Nisan günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı, 7 Nisan günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?