2 Nisan'a Dikkat! Ali Koç Taraftarına Seslendi: "Seyahat Organizasyonu Yapmayın"
2 Nisan'a Dikkat! Ali Koç Taraftarına Seslendi: "Seyahat Organizasyonu Yapmayın"
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri 2 Nisan tarihinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına seslendi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını istedi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı, 7 Nisan günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.
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