YRP'nin Belediye Başkan Adayının Tanıtımını Yapıyordu! Elektrik Tellerine Takıldı: Pilot Yaralandı
YRP'nin Belediye Başkan Adayının Tanıtımını Yapıyordu! Elektrik Tellerine Takıldı: Pilot Yaralandı
Seçime saatler kala, Düzce’de Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Davut Güloğlu’nun havadan tanıtımını yapan paramotor, elektrik tellerine takıldı.
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Kazada paramotorun pilotu yaralandı. Beçhan Esen isimli pilot, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Arapçifliği Mahallesi’nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu’nun havadan tanıtımını yapan Beçhan Esen, rüzgarın da etkisiyle kullandığı paramotorun kontrolünü kaybetti. Düşmeye başlayan paramotor, elektrik tellerine takıldı.
Yaralanan pilot, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Elektriğin kesilmesinin ardından paramotor Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tellerden alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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