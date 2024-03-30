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Duyan Akın Etti: Bedava Tişört İzdihama Neden Oldu

Duyan Akın Etti: Bedava Tişört İzdihama Neden Oldu

Şanlıurfa
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.03.2024 - 15:18

Şanlıurfa’da, Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Tişörtlerden almak için birbiriyle yarışanlar izdihama yol açtı. 

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Bazı yurttaşlar, ezilme tehlikesi atlattı.

Bazı yurttaşlar, ezilme tehlikesi atlattı.

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı.

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı.

Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi.

Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi.

Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı yurttaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı yurttaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı.

Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı.
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İşte o anlar:

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