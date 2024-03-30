Duyan Akın Etti: Bedava Tişört İzdihama Neden Oldu
Duyan Akın Etti: Bedava Tişört İzdihama Neden Oldu
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Bazı yurttaşlar, ezilme tehlikesi atlattı.
Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı.
Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi.
Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı yurttaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.
Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı.
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İşte o anlar:
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