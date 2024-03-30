Hollanda'da Ortalık Karıştı! Çok Sayıda Kişinin Rehin Alındığı Açıklandı, Bölgedeki Evler Tahliye Edildi
Hollanda'da Ortalık Karıştı! Çok Sayıda Kişinin Rehin Alındığı Açıklandı, Bölgedeki Evler Tahliye Edildi
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Hollanda’nın doğusundaki Ede’de rehine krizi çıktı. Hollanda basını saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli kişilerin yakalandığını duyurdu. Polis ise tüm rehinelerin serbest bırakıldığını açıkladı.
Polisin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şehrin merkezinde bir bina olan olay yerine çok sayıda özel polis biriminin sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada 150 evin tahliye edildiği ve halkın bölgeden uzak durması istendi.
De Telegraaf gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu sabah erken saatlerde yerel Petticoat barında insanlar silahlı ve patlayıcılı bir adam tarafından rehin alındı. Polis, olayda herhangi bir terör motivasyonuna ilişkin bulgu olmadığını açıkladı.
Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.
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Hollanda basını daha sonra saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli kişilerin yakalandığını duyurdu. Polis, tüm rehinelerin serbest bırakıldığını açıkladı.
Olay yerinden görüntüler:
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