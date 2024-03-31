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Korkunç Olay: Meclis Üyesi Adayına Asitli Saldırı!

Korkunç Olay: Meclis Üyesi Adayına Asitli Saldırı!

Hatay Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 14:48

Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök, asitli saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Oğuzhan Lök'ün sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Demokrat Parti'nin Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'e iddiaya göre Cumhur İttifakı mensupları olduğu öne sürülen bazı kişiler tarafından dün gece asitli saldırı uğradı.

Demokrat Parti'nin Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'e iddiaya göre Cumhur İttifakı mensupları olduğu öne sürülen bazı kişiler tarafından dün gece asitli saldırı uğradı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, dün gece Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala yapılan çirkin saldırı hakkında Twitter (X) sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Küçükay şu ifadeleri kullandı:

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, dün gece Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala yapılan çirkin saldırı hakkında Twitter (X) sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Küçükay şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde “yüzüne asit atılmak” suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmektedir. Olay anından itibaren başta Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve Belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan göz altına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde “yüzüne asit atılmak” suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmektedir. Olay anından itibaren başta Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve Belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan göz altına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte o paylaşım:

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Emel

Asitli saldırı nedir yaaa iyice kafayı tırlattı bu ülkenin insanımsıları.

Cemal

HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN BÖYLE BİR BARBARLIK İNSANLIĞA SIĞMAZ VİCDANSIZLIK BU. BÖYLE ŞEYLERİ YAPAN VE YAPTIRANLARA LANET OLSUN

Selam Özbakan

tebrikler kim yaptıysa

Handan Kargin

Utanmıyorsunuz da, insanlığınız kalmamış? Bu kadar mı tatlı geldi milleti yemek? yiye yiye doymadınız mı daha? Vatan, millet bahane, yemeler şahane öyle mi? ... Devamını Gör