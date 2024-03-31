CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Sandık Başında Kalp Krizi Geçirdi: Hayatını Kaybetti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, Zonguldak'tan acı haber geldi. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.