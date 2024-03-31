CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Sandık Başında Kalp Krizi Geçirdi: Hayatını Kaybetti
CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Sandık Başında Kalp Krizi Geçirdi: Hayatını Kaybetti
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, Zonguldak'tan acı haber geldi. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.
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Ailesinin başı sağ olsun.. 🙏🏻
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet etsin