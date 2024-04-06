30 Saniyelik Hata Yüzünden Hayatından Oluyordu: ‘Ölümcül Bir Hasar Bırakabilirdi’

Furkan İçyar’ın babası Ömer İçyar da hata yapan kişilerin gerekli cezayı alması için şikayette bulunduklarını söyleyerek, 'Allah'a şükür oğlum 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra çıktı. Şu anda evdedir. İnşallah kalıcı bir hasar bırakmaz. Biz ona bakıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah onu bize bağışladı. Yanlış kan veren kişilerin takipçisi olacağız. Şikayette bulunduk. Elimizden geleni yapacağız. Nereye kadar varıyorsa varsın. Bunun takipçisi olacağız. Başkasının başına gelmesin' ifadelerini kullandı.