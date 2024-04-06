Erzurum'da Kasiyerlik Yapan Kadın, 42 Erkek Rakibini Geride Bırakıp Muhtar Oldu

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçim kadınların zaferi oldu. Tüm yurt genelinde kadınların zaferleri konuşuluyor. Ama öyle bir il var ki bir kadın muhtar adayı 42 erkek adayı geride bırakarak muhtar oldu. Erzurum'da bir markette kasiyerlik yapan 35 yaşındaki Şeyda Ateş, kadınların baskısı ile girdiği seçimde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı oldu.