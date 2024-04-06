Erzurum'da Kasiyerlik Yapan Kadın, 42 Erkek Rakibini Geride Bırakıp Muhtar Oldu
Erzurum'da Kasiyerlik Yapan Kadın, 42 Erkek Rakibini Geride Bırakıp Muhtar Oldu
31 Mart tarihinde yapılan yerel seçim kadınların zaferi oldu. Tüm yurt genelinde kadınların zaferleri konuşuluyor. Ama öyle bir il var ki bir kadın muhtar adayı 42 erkek adayı geride bırakarak muhtar oldu. Erzurum'da bir markette kasiyerlik yapan 35 yaşındaki Şeyda Ateş, kadınların baskısı ile girdiği seçimde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı oldu.
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Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun Şeyda Ateş, adaylık sürecini anlattı.
6 yıldır bir markette kasiyer olarak çalışan Ateş, 35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy alarak muhtar seçildi.Markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi.
Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. 42 erkek rakibimizle mücadeleden zaferle çıktık. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde örnek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.
Mahalle sakini Melike Kocaman da Şeyda Ateş'in çok güler yüzlü olduğunu, cana yakınlığı ile bilindiğini belirterek, "Muhtarlık için kendisine baskı yaptık. Adaylığını koyunca kadınlar kapı kapı dolaştık ve herkesten oy istedik. Seçimden zaferle çıktık. Kendisi hem zeki hem tahsilli hem de çok iyi birisi. Güzel işler yapacağına inanıyoruz" dedi.
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