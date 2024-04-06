Sahte Aday Ortalığı Karıştırdı: Azalar da Survivor'dan
Sahte Aday Ortalığı Karıştırdı: Azalar da Survivor'dan
Seçim bitti ama çıkan tartışmalar henüz bitmedi. Tüm yurt genelinde seçim nedeniyle çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. Samsun’da bir mahallede muhtarlık seçiminde tek kadın aday olan Nurcan Korkmaz, seçim günü kabinlere konulan 'Nurdan Kaçmaz' isimli aday pusulasının sahte olduğunu iddia ederek, Samsun İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
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Samsun’un Atakum ilçesinde Yenimahalle Mahallesi’nde uzun yıllardır terzilik yapan Nurcan Korkmaz ve 4 erkek aday muhtarlık seçimi için yarıştı.
20 bin 788 seçmenin olduğu mahallenin tek kadın muhtar adayı olan Nurcan Korkmaz, oy verme işleminin başlamasından 2 saat sonra bir kadın muhtar adayı daha olduğunu öğrendi. Akabinde bu kişiyi araştıran aday Nurcan Korkmaz, rakibin adının “Nurdan Kaçmaz” olduğunu duyunca şoke oldu. Kabinde Nurcan ve Nurdan isimli oy pusulalarının iç içe veya yan yana durmasından dolayı bazı mahalle sakinleri isim benzerliğinden kafalarının karıştığını söyledi.
Tek kadın aday Nurcan Korkmaz ve azaları araştırmaları sonucu böyle bir muhtar adayı ve azalarının mahallelerinde ikamet etmediğini öğrendi.
Son dakika seçime dahil olan ve şu ana kadar kendini göstermeyen Nurdan Kaçmaz isimli adaya sandıktan 889 oy çıktı. En çok oy alan aday 3 bin 565 oy alırken, oylarının bölündüğü söyleyen Nurcan Korkmaz ise 3 bin 391 oy alarak seçimi kazanamadı. “Nurdan Kaçmaz”ın oy pusulasında yer alan “Aleyna Kalay” ve “Emre Özdenen” gibi aza isimleri, Survivor yarışmacıları ile aynı ismi taşıması dikkat çekti.
Samsun İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunan Nurcan Korkmaz, seçimin iptal edilerek tekrarlanmasını talep etti. İtiraz dilekçesinde, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yenimahalle Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçimlerinde ‘Nurdan Kaçmaz’ adına ‘sahte ve asılsız’ olarak basılarak sandık alanlarına bırakılan oy pusulasının esasen Nurcan Korkmaz’ın oylarını bölmek adına yapılan bir işlem olması ve seçim sonucunu direkt etkilemesi nedeniyle yapılan seçimin iptal edilerek tekrarlanması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
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Sahte pusulaların seçmenin kafasını karıştığını ileri süren muhtar adayı Nurcan Korkmaz, bu oyunu kendisine kimin kurduğunu merak ettiğini belirterek, sözlerine devam etti: "Seçim günü geldi. Okullara gittik, oy pusulamızı dağıttık. ‘Nurdan Kaçmaz’ diye bir kadın adayını öğrendim ve şoke oldum. Araştırma yaptık ve böyle bir kişinin olmadığını öğrendik. Çünkü 4 tane erkek aday vardı. Tek kadın aday bendim. Böyle bir insan yoksa benim hakkımın yendiğini düşünüyorum. Bana bu oyunu kimin kurduğunu merak ediyorum. Nurcan Korkmaz ayrıca İlçe Seçim Kurulu’na ve İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğini, böyle bir adayın olmadığını öğrendiğini sözlerine ekledi. Seçimin tekrarlanmasını isteyen mahalle sakinleri, ‘sahte aday Nurdan Kaçmaz’ yüzünden seçimi kaybettiklerini öne sürdüler.''
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Ulan bari Muhtarlık için sahtecilik yapmayın dolap çevirmeyin !! Yakında okullardaki sınıf başkanlığı seçimlerine kadar düşücek bu sahtecilik herhalde...