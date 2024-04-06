Sahte Aday Ortalığı Karıştırdı: Azalar da Survivor'dan

Seçim bitti ama çıkan tartışmalar henüz bitmedi. Tüm yurt genelinde seçim nedeniyle çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. Samsun’da bir mahallede muhtarlık seçiminde tek kadın aday olan Nurcan Korkmaz, seçim günü kabinlere konulan 'Nurdan Kaçmaz' isimli aday pusulasının sahte olduğunu iddia ederek, Samsun İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.