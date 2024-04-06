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İki Grup Arasında Otogarda Silahlı Çatışma: Ölü Sayısı Arttı, 5 Kişi Gözaltında

İki Grup Arasında Otogarda Silahlı Çatışma: Ölü Sayısı Arttı, 5 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa Polis Silahlı Çatışma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 16:02

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, dün geceki kavgada 43 yaşındaki Halil Deveci’nin ardından akrabası 14 yaşındaki Muhammed Deveci de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

Olayın detayları haberimizde

Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı.

Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor. Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor. Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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