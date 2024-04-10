Acı Tablo Açıklandı: 3870 Yaralı, 26 Ölü
Acı Tablo Açıklandı: 3870 Yaralı, 26 Ölü
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yaşanan trafik kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, 'Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı' dedi.
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Her bayram olduğu gibi bu bayramda da katliam gibi kazalar yaşandı. Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.
Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını belirtti. Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplam 2 bin 453 trafik kazası olduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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