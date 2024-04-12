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İsrail'i Destekleyen Biden'dan İran'a Uyarı: "Başarılı Olamayacak"

İsrail'i Destekleyen Biden'dan İran'a Uyarı: "Başarılı Olamayacak"

Amerika Birleşik Devletleri İran İsrail
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.04.2024 - 23:13

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel saldırısının “yakın bir zamanda gerçekleşeceği” duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.

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"İran başarılı olmayacak" diyen Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz" dedi.

"İran başarılı olmayacak" diyen Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz" dedi.

Saldırıya ilişkin açıklama haberimizde

ABD, İran'ın önümüzdeki 24-48 saat içinde İsrail'e saldıracağını iddia etmişti. İsrail'e desteğini açıklayan ABD, perşembe günü bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanlarını ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

ABD, İran'ın önümüzdeki 24-48 saat içinde İsrail'e saldıracağını iddia etmişti. İsrail'e desteğini açıklayan ABD, perşembe günü bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanlarını ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlendiği basın toplantısında İran'ı uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" dedi. Ayrıca, ABD savaş gemilerinin İran'ın İsrail'e saldırması ihtimaline karşı Ortadoğu'ya gönderildiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlendiği basın toplantısında İran'ı uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" dedi. Ayrıca, ABD savaş gemilerinin İran'ın İsrail'e saldırması ihtimaline karşı Ortadoğu'ya gönderildiği belirtildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.
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mamamia

Dünyaca nedir bu bunaklardan çektiğimiz amk, üflesek ölecek ihtiyarlar gelecek üzerine kararlar alıyor.