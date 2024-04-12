İsrail'i Destekleyen Biden'dan İran'a Uyarı: "Başarılı Olamayacak"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel saldırısının “yakın bir zamanda gerçekleşeceği” duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.