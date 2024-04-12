17 Ülkedeki Kadınlar İncelendi: En Büyük Kalçaya Sahip Ülkeler Belli Oldu
17 Ülkedeki Kadınlar İncelendi: En Büyük Kalçaya Sahip Ülkeler Belli Oldu
Araştırmacılar, 17 ülkedeki kadınların inceleyerek dikkat çeken bir liste hazırladı. Dünyada kadınların en büyük kalçaya sahip olduğu ülkeler sıralandı.
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Yapılan bir araştırmaya göre kadınların en büyük kalçaya sahip olduğu ülkeler sıralamasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Pazar araştırması şirketi GitNux, 17 ülkede kadınların ortalama kalça ölçülerini inceledi. Buna göre Güney Afrika, ortalama 105 santimetrelik kalça ölçüsüyle listenin ilk sıradında yer aldı. Güney Afrika'yı 104 santimetreyle Arjantin ve 103,8 santimetreyle İsveç takip etti.
Büyük kalçalı kadınlarıyla ünlü Brezilya araştırmaya dahil edilmezken, Yunanistan ve Almanya da ilk 5'te yer aldı. ABD, Rusya, İtalya, Avustralya ve Hollanda'nın sırasıyla ilk 10'da yer aldığı listede, en alt sıralardaki ülkeler ise kadınların genelde zayıf olduğu Japonya ve Güney Kore oldu. Bu iki ülkedeki kadınlarda ortalama kalça öçüsü 96 santimetre olarak belirlendi.
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