Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kamu Görevlisi Taciz İddiasıyla Darbedilmişti: Tedavi Sonrası Açığa Alındı

Kamu Görevlisi Taciz İddiasıyla Darbedilmişti: Tedavi Sonrası Açığa Alındı

Şırnak Taciz Alkol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 14:37

Şırnak'ta kamu görevlisi Z.Ç., yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilmişti. Tepkiler sonrası kamu görevlisi Z.Ç., tedavisi sonrası  açığa alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İddiaya göre, olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi.

Olaya ilişkin Şırnak Valiliği'nin yaptığı açıklama haberimizde

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar Z.Ç.’yi darbederek yaraladı.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar Z.Ç.’yi darbederek yaraladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?