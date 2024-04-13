Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Valilikten Açıklama: Kamu Görevlisi Taciz İddiasıyla Linç Edilmişti

Valilikten Açıklama: Kamu Görevlisi Taciz İddiasıyla Linç Edilmişti

Şırnak
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 09:41

Şırnak Valiliği, kentten görevli bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla linç edildiği görüntüler sonrasında açıklamada bulundu. Valilik, olaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şırnak’ta bir kişi, yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çevrede bulunanlar tarafından darp edilmişti.

Şırnak’ta bir kişi, yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çevrede bulunanlar tarafından darp edilmişti.

İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darp ederek yaraladı.

İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darp ederek yaraladı.

Valiliğin açıklamasına göre Z.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre Z.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca olaya karışan 4 kişinin de gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Ayrıca olaya karışan 4 kişinin de gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Yaşanan linç girişiminden görüntüler 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
3
3
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?