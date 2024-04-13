Valilikten Açıklama: Kamu Görevlisi Taciz İddiasıyla Linç Edilmişti
Valilikten Açıklama: Kamu Görevlisi Taciz İddiasıyla Linç Edilmişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şırnak’ta bir kişi, yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çevrede bulunanlar tarafından darp edilmişti.
İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darp ederek yaraladı.
Valiliğin açıklamasına göre Z.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayrıca olaya karışan 4 kişinin de gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.
Yaşanan linç girişiminden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda