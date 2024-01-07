İş Arkadaşlarının Eşlerine Taciz Mesajları Attı, Buluşmaya Gittiği Kafede Darbedildi
İş Arkadaşlarının Eşlerine Taciz Mesajları Attı, Buluşmaya Gittiği Kafede Darbedildi
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Mersin'de aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerine taciz mesajları atan kimliği belirlenemeyen kişi, kadınlar ve eşleri tarafından tuzağa düşürüldü.
İddiaya göre tacizci kadınlara ''Ben sana daha iyi bir hayat sunarım', 'Kocanı bırak benimle ol', 'Beline sarılırım ne güzel olur, saçlarını koklarım', 'Sen benim ol, seninle en güzeli yaşamak isterim' gibi mesajlar gönderdi.
Show Haber'de yer alan bilgiye göre, gelen mesajlar üzerine durumu eşine söyleyen 23 yaşındaki bir çocuk annesi kadın eşiyle birlikte, mesajları atan kişinin kimliğini öğrenebilmek için buluşma teklif etti.
Mağdur kadınların eşleri ellerinde sopalarla kafeye gelerek taciz şüphelisini darbetti. Darp sonrası şüphelinin yerde baygınlık geçirdiği görüldü.
Tacize uğrayan kadın, şüphelinin kimliğini gizleyerek evli, bekar herkese yazdığını söylediği açıklamasında 'Çarşıya bile çıkmakta korkuyorum. 3 yaşında bir kızım var. Onun için de endişeleniyorum. Kendisiyle evlenmemi, daha iyi bir hayat sunacağı yönünde uygunsuz tekliflerde bulundu. Eşim sohbeti biraz devam ettir şahsın tam kimliği öğrenelim ve şikayetçi olalım dedi. Buluşma olayından eşimin haberi yoktu. Beni takip etmiş ve yanında diğer benim gibi mağdur olan bayanların eşleriyle birlikte geldi' dedi.
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