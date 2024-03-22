Adana’da Otobüste Taciz: Tacizci Dövülerek Polise Teslim Edildi

Adana’da 24 yaşındaki Burcu A., kendisini sürekli takip eden Suriyeli Hüseyin Sevedi’nin otobüste taciz etmesi sonrasında bağırmaya başladı. Yolcular, Sevedi’yi döverek polise teslim etti. Suriye uyruklu 29 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.