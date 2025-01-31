Şerefsizleri Tanıma Rehberi! Aldatıldığını Düşünenler İçin En Belirgin İşaretler

Aldatılmak dünyanın en sinir bozucu şeyi. İnsanlar ilişkilerini bitirmek yerine bu anlamsız yola başvurunca çeşitli sıkıntıların çıkmaması mümkün değil. Çünkü hiçbir insan aldatılmayı hak etmez. Peki birisinin sizi aldattığını nasıl anlarsınız? Eğer paranoyak biri değilseniz zaten hissedersiniz ve bazı parçaları birleştirirsiniz. İşte birinin sizi aldattığını gösteren en belirgin ipuçları: