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Şerefsizleri Tanıma Rehberi! Aldatıldığını Düşünenler İçin En Belirgin İşaretler

Şerefsizleri Tanıma Rehberi! Aldatıldığını Düşünenler İçin En Belirgin İşaretler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.01.2025 - 12:46

Aldatılmak dünyanın en sinir bozucu şeyi. İnsanlar ilişkilerini bitirmek yerine bu anlamsız yola başvurunca çeşitli sıkıntıların çıkmaması mümkün değil. Çünkü hiçbir insan aldatılmayı hak etmez. Peki birisinin sizi aldattığını nasıl anlarsınız? Eğer paranoyak biri değilseniz zaten hissedersiniz ve bazı parçaları birleştirirsiniz. İşte birinin sizi aldattığını gösteren en belirgin ipuçları:

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Sizinle birlikteyken telefonunun ekranını ters çevirecek şekilde masaya koyuyor ya da tuvalete giderken bile telefonunu yanına alıyorsa... (Önemli bir telefon beklemediğini varsayıyoruz tabii)

Sizinle birlikteyken telefonunun ekranını ters çevirecek şekilde masaya koyuyor ya da tuvalete giderken bile telefonunu yanına alıyorsa... (Önemli bir telefon beklemediğini varsayıyoruz tabii)

Instagram hesabındaki takip ettiği kişiler ve takipçi sayısı hızlı bir şekilde artamaya başladıysa... (Burada da adamın/kadının ünlü ve göz önünde olan biri olmadığını düşünüyoruz)

Instagram hesabındaki takip ettiği kişiler ve takipçi sayısı hızlı bir şekilde artamaya başladıysa... (Burada da adamın/kadının ünlü ve göz önünde olan biri olmadığını düşünüyoruz)

Buluştuğu isimler konusunda sürekli aynı kişileri söylüyor ya da bilmediğiniz başka isimlerden bahsediyorsa... (Mesela sürekli adını bildiğiniz Osman'la ya da Aslı'yla sizinle buluştuğundan daha fazla buluşuyor diyelim, bu birinci ihtimal. İkincisi de "Ya şehir dışından arkadaşlarım geldi, sen tanımazsın" gibi muğlak ifadeler de şüpheli sayılabilir)

Buluştuğu isimler konusunda sürekli aynı kişileri söylüyor ya da bilmediğiniz başka isimlerden bahsediyorsa... (Mesela sürekli adını bildiğiniz Osman'la ya da Aslı'yla sizinle buluştuğundan daha fazla buluşuyor diyelim, bu birinci ihtimal. İkincisi de "Ya şehir dışından arkadaşlarım geldi, sen tanımazsın" gibi muğlak ifadeler de şüpheli sayılabilir)

Telefonlarınıza geç cevap veriyor ya da anında cevap vermiyorsa... (Ama tabii bunun sürekli olması lazım yoksa herkesin işi gücü olabilir. Mesajlarınızı geç görmesinden zaten hiç bahsetmiyorum bile.)

Telefonlarınıza geç cevap veriyor ya da anında cevap vermiyorsa... (Ama tabii bunun sürekli olması lazım yoksa herkesin işi gücü olabilir. Mesajlarınızı geç görmesinden zaten hiç bahsetmiyorum bile.)

Bir anda dış görünüşünde değişiklikler yapmaya karar verdiyse... (Olabilir tabii, herkes kendini yenilemek ister ama bu tür ani motivasyonların temelinde genellikle kendini başkalarına beğendirmek yatar)

Bir anda dış görünüşünde değişiklikler yapmaya karar verdiyse... (Olabilir tabii, herkes kendini yenilemek ister ama bu tür ani motivasyonların temelinde genellikle kendini başkalarına beğendirmek yatar)
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Duygusal ve cinsel olarak sizden uzaklaştığını düşünüyorsanız... (Elinizi tutmuyorsa, eskisi gibi duygu dolu cümleler söylemiyorsa ya da cinsellikle ilgili sizinle bir şeyler yaşamaya mesafe koyduysa dikkat)

Duygusal ve cinsel olarak sizden uzaklaştığını düşünüyorsanız... (Elinizi tutmuyorsa, eskisi gibi duygu dolu cümleler söylemiyorsa ya da cinsellikle ilgili sizinle bir şeyler yaşamaya mesafe koyduysa dikkat)

Durduk yere arıza çıkartıyor ve her sorunda konuyu sizi haksız çıkartacak yerlere getiriyorsa (Tebrikler, bu kişi büyük ihtlmalle narsist zaten)

Durduk yere arıza çıkartıyor ve her sorunda konuyu sizi haksız çıkartacak yerlere getiriyorsa (Tebrikler, bu kişi büyük ihtlmalle narsist zaten)

Büyük ihtimalle aldatılıyorsunuz demektir... Bazı insanlar maalesef şeref yoksunu olabilir sevgili arkadaşlar. Sizi aldatan insana ikinci bir şans verirseniz döner bir daha aldatır ve siz onun gözünde saygınlığınızı yitirince de kullanılmış kağıt mendil gibi sizi bir kenara fırlatır. Kadın olsun, erkek olsun sizi aldatan haysiyetsizlerden derhal uzaklaşın!

Büyük ihtimalle aldatılıyorsunuz demektir... Bazı insanlar maalesef şeref yoksunu olabilir sevgili arkadaşlar. Sizi aldatan insana ikinci bir şans verirseniz döner bir daha aldatır ve siz onun gözünde saygınlığınızı yitirince de kullanılmış kağıt mendil gibi sizi bir kenara fırlatır. Kadın olsun, erkek olsun sizi aldatan haysiyetsizlerden derhal uzaklaşın!
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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withlove

Başlık süper ya iceriğe bakmadım bile 😁

Bulent Yarici

Aldatan kendini aldatır

x

Tekte veriyim formülü,karşı tarafın seçeneği varsa,yakışıklıysa - maddi durumu iyiyse ve girişkense ( hani seni tavlayabilmesini sağlayan o özellik) heh işte... Devamını Gör