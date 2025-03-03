Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in Yeni Sevgilisi Celal Can Algül Tanıdık Çıktı
Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in Yeni Sevgilisi Celal Can Algül Tanıdık Çıktı
Son dönemin popüler isimlerinden Helin Kandemir, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ekrana dönen genç oyuncunun iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu.
Ancak ikili bu iddiaları sürekli yalanlıyordu. Derken aşk artık saklanamaz hale geldi. Kandemir ve Algül, Cihangir’de bir mekanda görüntülendi. İşte bu sürpriz ilişkinin perde arkası.
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Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.
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Ayrıca geçtiğimiz yıl vizyona giren 2023 yapımı “Bihter” filminde Nihal karakterine hayat vermişti.
Genç oyuncu, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz gece Cihangir’de bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken görüntülenen ikili kaçış yolu bulamadı.
Celal Can Algül’ü magazin gündeminden tanımayanlar için kısa bir özet geçelim…
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İkilinin ayrılığı sonrası çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Hatta Derya Şensoy da geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı.
Eski sevgilisi yeni bir ilişkiye başladıktan sonra Celal Can Algül de Helin Kandemir ile birlikte olmaya başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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