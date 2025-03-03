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Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in Yeni Sevgilisi Celal Can Algül Tanıdık Çıktı

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in Yeni Sevgilisi Celal Can Algül Tanıdık Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 18:32

Son dönemin popüler isimlerinden Helin Kandemir, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ekrana dönen genç oyuncunun iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu. 

Ancak ikili bu iddiaları sürekli yalanlıyordu. Derken aşk artık saklanamaz hale geldi. Kandemir ve Algül, Cihangir’de bir mekanda görüntülendi. İşte bu sürpriz ilişkinin perde arkası.

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Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Ancak bu Kandemir’i izleyicinin ilk kez gördüğü bir yapım değil. Genç yıldız daha önce Duy Beni, Kağıt Ev, Bir Litre Gözyaşı, Kağıt Ev gibi dizilerde rol almış, yeteneğiyle izleyiciden tam not almıştı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl vizyona giren 2023 yapımı “Bihter” filminde Nihal karakterine hayat vermişti.

Ayrıca geçtiğimiz yıl vizyona giren 2023 yapımı “Bihter” filminde Nihal karakterine hayat vermişti.

Sinemada da adını sağlam bir şekilde duyuran Kandemir, şimdi ise özel hayatıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Genç oyuncu, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Genç oyuncu, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ancak ikili ilişkilerini kesin bir dille yalanlamış, basına herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Fakat gerçekler fazla saklanamadı.

Geçtiğimiz gece Cihangir’de bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken görüntülenen ikili kaçış yolu bulamadı.

Geçtiğimiz gece Cihangir’de bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken görüntülenen ikili kaçış yolu bulamadı.

Helin Kandemir, gazetecilerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun, nasıl gidiyor?” sorusuna “Her şey yolunda, teşekkür ediyorum” diyerek aşklarını resmen itiraf etti.

Celal Can Algül’ü magazin gündeminden tanımayanlar için kısa bir özet geçelim…

Celal Can Algül’ü magazin gündeminden tanımayanlar için kısa bir özet geçelim…

Algül, uzun yıllar boyunca oyuncu Derya Şensoy ile aşk yaşamıştı. Merhum oyuncu Ferhan Şensoy ve tiyatro sanatçısı Derya Baykal’ın kızı olan Derya Şensoy ile 4 yıllık bir ilişki sürdüren Algül, geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde yollarını ayırmıştı.

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İkilinin ayrılığı sonrası çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

İkilinin ayrılığı sonrası çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Algül’ün evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde ikilinin arasında sorunlar yaşandığı ve ilişkiyi bitirme kararı aldıkları konuşuluyordu. Derken her iki taraf da yollarına ayrı ayrı devam etti.

Hatta Derya Şensoy da geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı.

Hatta Derya Şensoy da geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı.

Şensoy’un oyuncu Yağız Can Konyalı ile yeni bir ilişkiye başladığı ve aşklarını artık saklamadığı biliniyor. Üstelik sosyal medya paylaşımlarında da sık sık sevgilisine yer veriyor. İkili birlikte tatile çıkarken, romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Eski sevgilisi yeni bir ilişkiye başladıktan sonra Celal Can Algül de Helin Kandemir ile birlikte olmaya başladı.

Eski sevgilisi yeni bir ilişkiye başladıktan sonra Celal Can Algül de Helin Kandemir ile birlikte olmaya başladı.

Daha önce ikili arasındaki aşk iddiaları yalanlansa da artık işler değişti. Cihangir’de yakalanan taze sevgililer, ilişkilerini saklamaktan vazgeçti. Peki sizce yakışıyorlar mı? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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