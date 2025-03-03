Bayram Şekeri Reklamında Herkesi Ağlatan Dedenin Oğlunu Vurduğu ve Ünlü Oyuncunun Babası Olduğu Ortaya Çıktı
Bayram Şekeri Reklamında Herkesi Ağlatan Dedenin Oğlunu Vurduğu ve Ünlü Oyuncunun Babası Olduğu Ortaya Çıktı
Bazen hiç beklenmedik kişilerin, beklenmedik insanlarla bağlantısı olduğunu duymak bizi şaşırtır. Hele ki işin içinde bir dram varsa... Oyuncu Sema Yunak nerelerde diye merak ederken, onun hayat hikayesi bizi inanılmaz detaylara götürdü. Meğer bayram şekeri reklamında herkesi ağlatan dede ünlü oyuncunun babasıymış. Ve bakın nasıl bir dram yaşanmış...
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O, bir dönemin boncuk gözlü güzellerindendi. 80'lerden 2000'lerin başına kadar tiyatro ya da dizi izleyenler, mutlaka Sema Yunak'ın oyunculuğuna denk gelmiştir.
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1983 yılındaki güzellik yarışmasında 2. olduğunda, aslında hayatının en büyük dramlarından birini yaşayacağından haberi yoktu.
Abisi Tunç, kardeşi Sema'nın güzellik yarışmasına katılmasına asla onay vermiyordu. Zaten alkol problemi olan baba Tulu Yunak, oğluyla tartışırken silahını çekti ve oğlunu öldürdü.
18 yaşında oyunculuğa başladıktan sonra Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oluşturduğu Devekuşu Kabare'den teklif aldı.
Kısa süre sonra da Zeki Alasya ile tam 13 yıl sürecek bir birlikteliğe yelken açtı. Çok göz önünde değillerdi ama bir şeyi de sakladıkları yoktu.
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Sema Yunak, her ne kadar dizilerde ve filmlerde oynasa da Zeki Alasya ile birlikte olduğu için yapımcılar tarafından "bizim teklifimizi kabul etmez" öngörüsüyle hak ettiği kadar popüler olamadı.
Yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek ise televizyon izleyicisini çok sarstı. Herkesi ekran başında ağlatan bir şeker markasının reklamında oynayan dede, Sema Yunak'ın babası Tulu Yunak çıktı.
Tulu Yunak, oğlunun ölümünün ardından 15 yıl ceza aldı ancak 1991 yılında aftan faydalanıp tahliye edildi.
Tulu Yunak, yıllar sonra bir gazete röportajında itiraf niteliğindeki şu cümleleri kullandı:
Sema Yunak ise 2000'lerin başından itibaren sektörden elini eteğini çekip sakin bir hayat yaşamaya başladı. Umarız ki güzel oyuncunun sağlığı ve mutluluğu yerindedir.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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