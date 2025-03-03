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Benzerlikleri Tesadüf Değilmiş: Yeşilçam'ın Çatık Kaşlı Adamı Hayati Hamzaoğlu'nun Oğlu da Ünlü Çıktı

Benzerlikleri Tesadüf Değilmiş: Yeşilçam'ın Çatık Kaşlı Adamı Hayati Hamzaoğlu'nun Oğlu da Ünlü Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 16:51

Yeşilçam’ın “kötü adam” tiplemeleri denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hayati Hamzaoğlu! Pala bıyıkları, sert mizacı ve keskin bakışlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, onlarca filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. Ancak meğer sinema mirasını yalnızca filmleriyle bırakmamış! 

Onun yeteneğini devralan oğlu, günümüz televizyon dünyasında fırtınalar estiren bir isim olmuş. Gelin bakalım Yeşilçam’ın efsane isminin oğlu kşmmiş

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Yeşilçam dendiğinde hepimiz gözümüzün önüne ilk önce romantik aşklar, hüzünlü veda sahneleri ve unutulmaz dostluklar getiriyoruz.

Yeşilçam dendiğinde hepimiz gözümüzün önüne ilk önce romantik aşklar, hüzünlü veda sahneleri ve unutulmaz dostluklar getiriyoruz.

Ancak Türk sinemasının temel taşlarından biri de “kötü adamlar”! İşte Hayati Hamzaoğlu, o “en kötü” kötü adamlardan biriydi.

Çatık kaşları, tok sesi, sinirli mimikleri ve bıyık burarak konuşmasıyla her filmde izleyiciyi germeyi başarırdı.

Çatık kaşları, tok sesi, sinirli mimikleri ve bıyık burarak konuşmasıyla her filmde izleyiciyi germeyi başarırdı.

O kadar etkileyiciydi ki, izleyiciler onu sokakta gördüğünde bile biraz çekinirdi. Ancak gerçek hayatta tüm sert duruşunun ardında bambaşka bir insan vardı.

Biz onu 200'den fazla filmde izledik aslında.

Biz onu 200'den fazla filmde izledik aslında.

Yeşilçam’da Malkoçoğlu Kurt Bey, Çöl Kartalı, Keşanlı Ali Destanı, Kuyu, Ağıt, Kızgın Toprak gibi pek çok filmde rol alan Hamzaoğlu, Türk sinemasının değişmez karakter oyuncularından biri olmuştu.  Bir dönem her Yeşilçam filminde illa ki bir köşede onun korkutucu bakışlarıyla karşılaşırdık.

Ama işin asıl sürprizi bambaşka.

Ama işin asıl sürprizi bambaşka.

Meğer usta oyuncunun mirasını devam ettiren biri varmış! Deniz Hamzaoğlu babasının izinden giderek oyunculuk dünyasına adım atmış ve bugünlerde büyük bir dizide fırtınalar estiriyor!

Kuruluş Osman’da oynadığını biliyor muydunuz?

Kuruluş Osman’da oynadığını biliyor muydunuz?

Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Deniz Hamzaoğlu aslında yıllardır ekranlarda olan bir oyuncu. Ama birçok kişi onun gerçekte kim olduğunu bilmiyor. Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde “Bayındır Bey” karakterine hayat veren oyuncu yıllardır birçok başarılı projede yer aldı.

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Deniz Hamzaoğlu’nu belki Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Şarkısı, Aile Arasında, Halka, Kırmızı Oda, Bayi Toplantısı gibi yapımlarda izlediniz ama onun Yeşilçam’ın sert bakışlı adamının oğlu olduğunu bilmiyor olabilirsiniz.

Deniz Hamzaoğlu’nu belki Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Şarkısı, Aile Arasında, Halka, Kırmızı Oda, Bayi Toplantısı gibi yapımlarda izlediniz ama onun Yeşilçam’ın sert bakışlı adamının oğlu olduğunu bilmiyor olabilirsiniz.

Tıpkı babası gibi karakter oyunculuğunda uzmanlaşan Deniz Hamzaoğlu, sert mizacı ve etkileyici duruşuyla ekranlara yakışan isimlerden biri. Babasının mirasını şimdiki yapımlarda devam ettiriyor ve izleyicileri derinden etkiliyor.

Peki Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun hayat hikayesini biliyor musunuz?

Peki Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun hayat hikayesini biliyor musunuz?

1933 yılında Trabzon’da doğan Hamzaoğlu aslında sinemadan önce kuyumculuk ve kunduracılık gibi birçok meslekle uğraştı. Ancak onun asıl yeteneği sinemadaydı. 1954 yılında Köy Çocuğu filmiyle sektöre giriş yapan usta oyuncu zamanla kötü adam rollerinin değişmez ismi haline geldi.

Tam 200’e yakın filmde rol aldı, her seferinde izleyicinin tüylerini diken diken eden bir karaktere büründü.

Tam 200’e yakın filmde rol aldı, her seferinde izleyicinin tüylerini diken diken eden bir karaktere büründü.

Ancak hayatı Yeşilçam filmleri gibi mutlu sonla bitmedi. 1999 yılında yaşanan büyük Marmara Depremi’nde evini kaybetti, sağlık sorunlarıyla mücadele etti ve 2000 yılında 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti.

Son yıllarında sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler geçiren Hamzaoğlu, ne yazık ki birçok Yeşilçam yıldızı gibi unutulmaya yüz tutmuştu.

Son yıllarında sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler geçiren Hamzaoğlu, ne yazık ki birçok Yeşilçam yıldızı gibi unutulmaya yüz tutmuştu.

Ancak şimdi oğlu Deniz Hamzaoğlu sayesinde onun adı ve oyunculuk mirası yaşamaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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