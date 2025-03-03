Benzerlikleri Tesadüf Değilmiş: Yeşilçam'ın Çatık Kaşlı Adamı Hayati Hamzaoğlu'nun Oğlu da Ünlü Çıktı
Benzerlikleri Tesadüf Değilmiş: Yeşilçam'ın Çatık Kaşlı Adamı Hayati Hamzaoğlu'nun Oğlu da Ünlü Çıktı
Yeşilçam’ın “kötü adam” tiplemeleri denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hayati Hamzaoğlu! Pala bıyıkları, sert mizacı ve keskin bakışlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, onlarca filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. Ancak meğer sinema mirasını yalnızca filmleriyle bırakmamış!
Onun yeteneğini devralan oğlu, günümüz televizyon dünyasında fırtınalar estiren bir isim olmuş. Gelin bakalım Yeşilçam’ın efsane isminin oğlu kşmmiş
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Yeşilçam dendiğinde hepimiz gözümüzün önüne ilk önce romantik aşklar, hüzünlü veda sahneleri ve unutulmaz dostluklar getiriyoruz.
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Çatık kaşları, tok sesi, sinirli mimikleri ve bıyık burarak konuşmasıyla her filmde izleyiciyi germeyi başarırdı.
Biz onu 200'den fazla filmde izledik aslında.
Ama işin asıl sürprizi bambaşka.
Kuruluş Osman’da oynadığını biliyor muydunuz?
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Deniz Hamzaoğlu’nu belki Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Şarkısı, Aile Arasında, Halka, Kırmızı Oda, Bayi Toplantısı gibi yapımlarda izlediniz ama onun Yeşilçam’ın sert bakışlı adamının oğlu olduğunu bilmiyor olabilirsiniz.
Peki Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun hayat hikayesini biliyor musunuz?
Tam 200’e yakın filmde rol aldı, her seferinde izleyicinin tüylerini diken diken eden bir karaktere büründü.
Son yıllarında sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler geçiren Hamzaoğlu, ne yazık ki birçok Yeşilçam yıldızı gibi unutulmaya yüz tutmuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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