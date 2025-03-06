8 Mart Öncesi Televizyonda Kadın Görünümü: Kızılcık Şerbeti Nursema'ya Yaşatılanlar Bir Haksızlık!

Cuma akşamlarının en güçlü yapımı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. İzleyicinin çok sevdiği dizide olay örgüsü epey karışık bir hal alsa da ilk sezondan bu yana dizide olan karakterlerin gelişimi dikkat çekiyor.

Her bir karakter için 'geliştiğini' söylemek mümkün olmasa da dizide yaşananlar açısından değerlendirildiğinde en çok yara alan isimlerden biri olan Nursema'yı bu açıdan değerlendirmek doğru olabilir. Fakat her ne kadar Nursema tıpkı ilk sezondaki gibi güçlü duruşunu sürdürmeye çalışsa da ailesi tarafından en sorunlu çocuk olarak görülüyor.

8 Mart öncesinde biz de Nursema ve kardeşlerini, hatta babasını karşılaştırarak kadının ekrandaki görünümünü değerlendirdik!