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8 Mart Öncesi Televizyonda Kadın Görünümü: Kızılcık Şerbeti Nursema'ya Yaşatılanlar Bir Haksızlık!

8 Mart Öncesi Televizyonda Kadın Görünümü: Kızılcık Şerbeti Nursema'ya Yaşatılanlar Bir Haksızlık!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.03.2025 - 18:52

Cuma akşamlarının en güçlü yapımı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. İzleyicinin çok sevdiği dizide olay örgüsü epey karışık bir hal alsa da ilk sezondan bu yana dizide olan karakterlerin gelişimi dikkat çekiyor.

Her bir karakter için 'geliştiğini' söylemek mümkün olmasa da dizide yaşananlar açısından değerlendirildiğinde en çok yara alan isimlerden biri olan Nursema'yı bu açıdan değerlendirmek doğru olabilir. Fakat her ne kadar Nursema tıpkı ilk sezondaki gibi güçlü duruşunu sürdürmeye çalışsa da ailesi tarafından en sorunlu çocuk olarak görülüyor.

8 Mart öncesinde biz de Nursema ve kardeşlerini, hatta babasını karşılaştırarak kadının ekrandaki görünümünü değerlendirdik!

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Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.

Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.

10'lu reytingleri gören dizi bu başarısıyla 4. sezona da merhaba diyecek gibi görünüyor. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanması bu başarıyı sağlamasında önemli bir etken olurken, aynı zamanda hem seküler hem de muhafazakar kesime hitap ettiği için izleyenlerin hayatından bir şeyler bulmasına yardımcı oluyor.

Kaosu, entrikası ve ihaneti bol dizide yaşananlar ağızları açık bırakırken Nursema'nın aslında en iyi karakterlerden biri olduğunu görüyoruz.

Kaosu, entrikası ve ihaneti bol dizide yaşananlar ağızları açık bırakırken Nursema'nın aslında en iyi karakterlerden biri olduğunu görüyoruz.

Apo'nun eşini aldattığı kadından sahip olduğu çocuğu eve getirip Pembe'ye baktırması, Fatih'in eşini aldatıp bebeğinin ölümüne yol açması ve ardından binbir türlü çile çektirdiği Doğa'yı bırakıp Görkem'le evlenip daha sonra Görkem'i de Doğa'yla aldatması, Ömer'in Kıvılcım'la bir ayrıl bir barış ilişkisini göz önüne alınca dizideki özellikle erkek karakterlerde izleyiciyi epey kızdıran özellikler olduğunu görüyoruz.

Ancak nedense Nursema ailesi tarafından hep sorunlu, hep olmayacak olanı yapan ve sürekli nahoş hareketlerde bulunan biri olarak değerlendiriliyor. İlk evliliği zorla yaptırılmış ve camdan atılmış, ikinci evliliğinde aldatılmış ve yeniden aşka yelken açmak isteyen Nursema'nın sırf bu yüzden böyle değerlendirilmesi ne kadar doğru?

Biliyorsunuz RTÜK televizyon ekranlarında kadına karşı şiddete savaş açmış durumda ve kadının ön plana çıkması da bu mücadelenin bir parçası.

Biliyorsunuz RTÜK televizyon ekranlarında kadına karşı şiddete savaş açmış durumda ve kadının ön plana çıkması da bu mücadelenin bir parçası.

Biz de RTÜK'ün bu mücadelesini de göz önüne alarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öncesi kadının ekranlardaki görünümüne Nursema üzerinden bir göz atmak istedik.

Daha önce evliliğinde şiddete uğramış ve aldatılmış Nursema'nın yeniden aşık olmasını annesi ve babası uygun bulmamış, bu sebeple de istemediği bir evliliğe bir kez daha sürüklenmişti. Psikolojik şiddet uygulandığını gördüğümüz Nursema'nın anne ve babasından işittiği 'Ne sanıyorsun sen kendini' sözleri karşılığında Fatih'in Doğa'yı aldatması karşısında ise 'Ne olmuş Fatih bir çapkınlık yaptıysa?' sözlerine şahit olmuştuk.

Toplumda erkeğin kendine hak olarak gördüğü pek çok durumun kadın tarafından uygunsuz görülmesinin bir yansıması olan bu durum, ekranlarda karşımıza tam da bu şekilde çıkıyor.

Tüm bu yaşadıklarının ardından Nursema, "Keşke erkek olsaydım" düşüncesine sahip olacak kadar acı çekmeye sevk ediliyor.

Tüm bu yaşadıklarının ardından Nursema, "Keşke erkek olsaydım" düşüncesine sahip olacak kadar acı çekmeye sevk ediliyor.

Kendi ailesi tarafından Nursema'ya yaşatılanlar aslında ülkemizde pek çok kadının yaşadığı ve bildiği durumlar. Ancak toplumda -ne yazık ki- yaşanan bu durumların ekranda aynı şekilde yer alması, topluma yeniden tüm bu davranışların meşru olduğu izlenimini kazandırmada etki sahibi oluyor. 

Babasına ve erkek kardeşine 'yasak' olanın meşruluğu konuşulurken, Nursema'nın yalnızca sevme hakkı bile elinden alınıyor. Üstelik Nursema oldukça güçlü ve kararlarının arkasında durmayı bilen bir karakter. Nursema'nın zorla evlendirilme kararı karşısında dik duruş sergilemesini beklerken tüm bastırılmış kadınların sesi olması bekleniyor. Bakalım ona mutlu bir son yazılacak mı? Umuyoruz ki Nursema da Fatih'in tüm kötülüklerine rağmen yeni bir şansı hak ettiği dünyada kendine mutlu bir hikaye yazabilir.

Senin de 8 Mart'ın kutlu olsun Nursema!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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