8 Mart Öncesi Televizyonda Kadın Görünümü: Kızılcık Şerbeti Nursema'ya Yaşatılanlar Bir Haksızlık!
Cuma akşamlarının en güçlü yapımı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. İzleyicinin çok sevdiği dizide olay örgüsü epey karışık bir hal alsa da ilk sezondan bu yana dizide olan karakterlerin gelişimi dikkat çekiyor.
Her bir karakter için 'geliştiğini' söylemek mümkün olmasa da dizide yaşananlar açısından değerlendirildiğinde en çok yara alan isimlerden biri olan Nursema'yı bu açıdan değerlendirmek doğru olabilir. Fakat her ne kadar Nursema tıpkı ilk sezondaki gibi güçlü duruşunu sürdürmeye çalışsa da ailesi tarafından en sorunlu çocuk olarak görülüyor.
8 Mart öncesinde biz de Nursema ve kardeşlerini, hatta babasını karşılaştırarak kadının ekrandaki görünümünü değerlendirdik!
Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.
Kaosu, entrikası ve ihaneti bol dizide yaşananlar ağızları açık bırakırken Nursema'nın aslında en iyi karakterlerden biri olduğunu görüyoruz.
Biliyorsunuz RTÜK televizyon ekranlarında kadına karşı şiddete savaş açmış durumda ve kadının ön plana çıkması da bu mücadelenin bir parçası.
Tüm bu yaşadıklarının ardından Nursema, "Keşke erkek olsaydım" düşüncesine sahip olacak kadar acı çekmeye sevk ediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın