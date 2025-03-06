onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Piyasa Dizisinin Yapımcısından İntihal Açıklaması: "İddia Asılsızdır!"

Piyasa Dizisinin Yapımcısından İntihal Açıklaması: "İddia Asılsızdır!"

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.03.2025 - 16:53

Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamayı başardı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide annesini kına gecesi kaybeden Münevver'in trajik hikayesi anlatılıyor. Kenan ile yollarının kesişmesinin ardından İstanbul'da sürecek hikayede Münevver'i nelerin beklediği büyük merak konusu.

Dizinin konusuyla ilgili olarak bir kitaptan uyarlandığı iddiaları ortaya atılmış, intihal iddiaları gündem olmuştu. Dizinin yapım şirketi Pastel Film bugün yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa, Kanal D ekranlarında ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluştu.

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa, Kanal D ekranlarında ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluştu.

İlayda Alişan'ın rolü için tesettüre girdiği dizinin ilk iki bölümü hem çok beğenildi hem de sosyal medyada sıkça konuşuldu. Alişan'ın Münevver karakteriyle karşımıza çıktığı dizide, kına gecesinde annesinin ölümünün ardından genç kadının yaşadıkları merkeze alınıyor.

Münevver'in Kenan (Alp Navruz) ile yollarının kesişmesiyle hikaye küçük bir kasabadan İstanbul'un renkli hayatına taşınıyor. Aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alan dizide Münevver'in yaşayacakları merak ediliyor.

Hikayesiyle dikkat çeken Piyasa'nın senaryosunun bir kitaptan uyarlandığı söylentileri ortaya çıkmış ve intihal iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Hikayesiyle dikkat çeken Piyasa'nın senaryosunun bir kitaptan uyarlandığı söylentileri ortaya çıkmış ve intihal iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Diziyle ilgili yayılan iddialarla ilgili bugün yapım şirketi Pastel Film'den ilk açıklama geldi. Senarist Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir biçimde ele alındığı söylenen diziyle ilgili iddialar yalanlandı.

Pastel Film'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pastel Film'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde, şirketimizin yapımını üstlendiği ve Kanal D’de yayınlanmakta olan Piyasa isimli dizimiz hakkında asılsız intihal iddialarının gündeme geldiğini üzülerek görmekteyiz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur. 

Dizimizin senaryosunun intihal olduğu yönündeki iddialar asılsızdır. Senaryo, deneyimli senaristimiz Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir yaratım süreciyle kaleme alınmış olup, herhangi bir eserden izinsiz alıntı veya esinlenme söz konusu değildir. 

Pastel Film olarak, fikri mülkiyet haklarına ve hukuka duyduğumuz saygı gereği, tüm projelerimizde özgünlüğe büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, gerçeğe aykırı beyanlar karşısında gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın