Piyasa Dizisinin Yapımcısından İntihal Açıklaması: "İddia Asılsızdır!"

İlayda Alişan'ın rolü için tesettüre girdiği dizinin ilk iki bölümü hem çok beğenildi hem de sosyal medyada sıkça konuşuldu. Alişan'ın Münevver karakteriyle karşımıza çıktığı dizide, kına gecesinde annesinin ölümünün ardından genç kadının yaşadıkları merkeze alınıyor.

Münevver'in Kenan (Alp Navruz) ile yollarının kesişmesiyle hikaye küçük bir kasabadan İstanbul'un renkli hayatına taşınıyor. Aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alan dizide Münevver'in yaşayacakları merak ediliyor.