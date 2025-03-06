Piyasa Dizisinin Yapımcısından İntihal Açıklaması: "İddia Asılsızdır!"
Piyasa Dizisinin Yapımcısından İntihal Açıklaması: "İddia Asılsızdır!"
Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamayı başardı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide annesini kına gecesi kaybeden Münevver'in trajik hikayesi anlatılıyor. Kenan ile yollarının kesişmesinin ardından İstanbul'da sürecek hikayede Münevver'i nelerin beklediği büyük merak konusu.
Dizinin konusuyla ilgili olarak bir kitaptan uyarlandığı iddiaları ortaya atılmış, intihal iddiaları gündem olmuştu. Dizinin yapım şirketi Pastel Film bugün yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.
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İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa, Kanal D ekranlarında ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluştu.
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Hikayesiyle dikkat çeken Piyasa'nın senaryosunun bir kitaptan uyarlandığı söylentileri ortaya çıkmış ve intihal iddiası ortalığı karıştırmıştı.
Pastel Film'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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