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Neymiş Efendim Kadın Kahkaha Atamazmış! Kadınlarla İlgili Skandal Sözleri Unutulmaması Gereken Kişiler

Neymiş Efendim Kadın Kahkaha Atamazmış! Kadınlarla İlgili Skandal Sözleri Unutulmaması Gereken Kişiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 19:30 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 19:32

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye’de her gün en az iki kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre geçen sene 394 kadın öldürüldü, 259 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 

Kadın ölümleri rekor kırarken cezasızlık politikası bu cinayetleri artırıyor. Sonuç olarak ise aynı yolu yürüdüğümüz, aynı kafede yan yana oturup aynı gökyüzünü izlediğimiz kadınlar yaşamdan koparılıyor; katiller yeni kurbanlarını seçmek için aramızda dolaşıyor. 

Bir yandan cezasızlık politikası bir yandan da cinayetlerin önünü açan, katilleri aklayan söylemler faillere cesaret veriyor.  “O saatte orada ne işi varmış?”, “Su testisi su yolunda kırılır”, “Kadın mıdır kız mıdır bilinmez” gibi skandal ifadeler bunlardan sadece birkaçı… Ve biz üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin kadınların hayattan koparılmasına neden olan bu sözleri hiçbir zaman unutmayacağız. 

İşte topluma mal olmuş kişilerin hiçbir zaman unutamadığımız; kimin ne olduğunu hatırlamamız için de hiçbir zaman unutmayacağız skandal sözleri.

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Kadın cinayetleri son bulmuyor. 2025’in ilk iki ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi.

Kadın cinayetleri son bulmuyor. 2025’in ilk iki ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verilerine göre yeni yılın ilk ayında 33 kadın cinayeti gerçekleşti, 32 kadın şüpheli şekilde öldü.  Ocak ayında öldürülen 33 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmeki evlenmeyi reddetmek için hayatlarına dair karar almak istediği için öldürüldü. 

Şubat ayında ise erkekler 16 kadını öldürdü. 21 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. 

Kadın cinayetlerinin durdurulması için karar alıcılara cezaların artırılması ve iyi hal indirimlerinin verilmemesi için çağrı yapılırken bu isteklere yine kulak tıkandı. 2024 yılı en çok kadın cinayetinin olduğu yıl olarak tarihe kara leke olarak yazıldı. 

Geçen sene 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli ölüm gerçekleşti.

“Aşk cinayeti”, “Çılgın aşık” sözleriyle cinayet yıllarca romantikleştirildi!

“Aşk cinayeti”, “Çılgın aşık” sözleriyle cinayet yıllarca romantikleştirildi!

Kadın cinayetlerinin verilme şeklinde elbette medyaya büyük bir görev düşüyor. Ancak yıllarca hem medyada hem dizi-filmlerde kadına şiddet romantikleştirilerek karşımıza çıkarıldı. Bir kadının hayattan koparılması 'aşk' adı altında sunuldu, katil erkek 'çılgın aşık' olarak yansıtıldı. Kadınlar ne bir 3. sayfa haber ne de 'aşk' kurbanı. Kadınlar 'Ne de olsa ceza almam' diyen erkeklerin ve cinayetlere karşı üç maymunu oynayan sistemin kurbanı.

Hatta kadın haklarını savunması gereken bir hakim ise yıllar önce skandal bir karara imza atmıştı.

Hatta kadın haklarını savunması gereken bir hakim ise yıllar önce skandal bir karara imza atmıştı.

1985 yılında bir kadın evli olduğu erkek tarafından şiddet gördüğü için boşanma davası açtı. Ancak Mahkeme Başkanı Mustafa Durmuş, kadının talebini reddetti. Reddetme gerekçesinde ise skandal ifadeler bulunuyordu. Hakim, kadının hamile olduğunu ve bölgenin örf ve adetlerinde “Karının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak gerekir” anlayışı olduğunu belirtti.

Katillere ceza vermekten çok kadınların ne giydiğiyle, saat kaçta dışarıda olmalarıyla ilgilendiler.

Katillere ceza vermekten çok kadınların ne giydiğiyle, saat kaçta dışarıda olmalarıyla ilgilendiler.

Kadın cinayetlerini artıran unsurlardan birisi de topluma mal olmuş kişilerin söylemleri. Kadın cinayetlerinin ardından hükümet başta olmak üzere tüm siyasiler güçlü bir ses çıkarsaydı binlerce kadın şu an aramızda olacaktı. Katillerin mahkemede cinayetlerini savunmalarına siyasilerin cinayeti aklamaları eklendi. Kimi 'Kadının o saatte orada ne işi varmış?' dedi, kimisi 'Su testisi su yolunda kırılır' dedi. 

İşte infial yaratan o söylemler 👇

Bülent Arınç: “Kadın iffetli olacak, herkes içinde kahkaha atmayacak.”

Bülent Arınç: “Kadın iffetli olacak, herkes içinde kahkaha atmayacak.”

2014 yılında dönemin AKP Sözcüsü Bülent Arınç, kadın cinayetlerini kınamak yerine ‘iffetli kadın’ tanımı büyük tepki çekmişti. Arınç, katıldığı bir etkinlikte “Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak” ifadelerini kullanmıştı. 

Fotoğraf: Arınç’ın skandal sözlerine karşılık kadınlar pek çok kentte eylem gerçekleştirmiş ve meydanlarda kahkaha atarak Arınç’a tokat gibi yanıt vermişti

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AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis: “Şiddette kadınların payı yok mu?”

AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis: “Şiddette kadınların payı yok mu?”

2021 yılında dönemin AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması beni rahatsız ediyor” sözlerini sarf etmişti.

AKP’li Özlem Zengin: “Onurlu kadın, ahlaklı kadın beklemez.”

AKP’li Özlem Zengin: “Onurlu kadın, ahlaklı kadın beklemez.”

2021 yılında Meclis’te cezaevlerinde yapılan çıplak arama iddiaları gündeme gelmişti. Dönemin AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak aramaya maruz kadınlara yönelik sözleri tepki çekmişti. Zengin, “Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” ifadelerini kullanmıştı. 

Zengin’in bu sözlerine tepki yağmıştı.

AKP’li Latif Aydemir: “Öldüren kadar ölenler de suçludur.”

AKP’li Latif Aydemir: “Öldüren kadar ölenler de suçludur.”

2024 yılında AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, kadın cinayetleri üzerinden skandal ifadeler kullanmıştı. Aydemir, “Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur” dedi. 

Aydemir, gelen tepkiler üzerine AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Mehmet Şimşek’e göre işsizlik kadınlar yüzünden artıyor.

2009 yılında Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, 'İşsizlik oranı niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha artıyor' dedi.

Şimşek’in bu sözleri kadınlar tarafından tepki topladı.

Nureddin Yıldız: “Kadınlar çalışarak fuhuşa hazırlık yapmış oluyorlar.”

Nureddin Yıldız: “Kadınlar çalışarak fuhuşa hazırlık yapmış oluyorlar.”

2014 yılında Sosyal Doku Vakfı kurucusu ve başkanı Nureddin Yıldız’ın çalışan kadınlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti. Yıldız’ın sözleri şöyleydi:

“Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeği ile ilişkisinde kadınlığı arızalıdır. Kadınlığı arızalı olduğu için erkeğin gözü açtır. O evinde erkeğini eksik bırakıyor erkeği de iş yerinde bir başka kadına tasallut oluyor. Böyle fuhuş değil ama fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor. Ayrıca çalışan kadın doğurmayan ya da az doğuran kadın demektir. Yani benim ümmetim zarar gördü.”

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Ömer Tuğrul İnançer: "Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil."

Ömer Tuğrul İnançer: "Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil."

2013 yılında TRT’de iftar canlı yayınına katılan avukat Ömer Tuğrul İnançer, hamile kadınlarla ilgili sözleri infial yaratmıştı. 

İnançer, şunları demişti:

“Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil. Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor.”

Tepki çeken sözlerin ardından Diyanet “Dinimizde kadına tecrit yoktur” açıklamasını yapmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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