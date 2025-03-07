Neymiş Efendim Kadın Kahkaha Atamazmış! Kadınlarla İlgili Skandal Sözleri Unutulmaması Gereken Kişiler

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye’de her gün en az iki kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre geçen sene 394 kadın öldürüldü, 259 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Kadın ölümleri rekor kırarken cezasızlık politikası bu cinayetleri artırıyor. Sonuç olarak ise aynı yolu yürüdüğümüz, aynı kafede yan yana oturup aynı gökyüzünü izlediğimiz kadınlar yaşamdan koparılıyor; katiller yeni kurbanlarını seçmek için aramızda dolaşıyor.

Bir yandan cezasızlık politikası bir yandan da cinayetlerin önünü açan, katilleri aklayan söylemler faillere cesaret veriyor. “O saatte orada ne işi varmış?”, “Su testisi su yolunda kırılır”, “Kadın mıdır kız mıdır bilinmez” gibi skandal ifadeler bunlardan sadece birkaçı… Ve biz üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin kadınların hayattan koparılmasına neden olan bu sözleri hiçbir zaman unutmayacağız.

İşte topluma mal olmuş kişilerin hiçbir zaman unutamadığımız; kimin ne olduğunu hatırlamamız için de hiçbir zaman unutmayacağız skandal sözleri.