Neymiş Efendim Kadın Kahkaha Atamazmış! Kadınlarla İlgili Skandal Sözleri Unutulmaması Gereken Kişiler
Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye’de her gün en az iki kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre geçen sene 394 kadın öldürüldü, 259 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.
Kadın ölümleri rekor kırarken cezasızlık politikası bu cinayetleri artırıyor. Sonuç olarak ise aynı yolu yürüdüğümüz, aynı kafede yan yana oturup aynı gökyüzünü izlediğimiz kadınlar yaşamdan koparılıyor; katiller yeni kurbanlarını seçmek için aramızda dolaşıyor.
Bir yandan cezasızlık politikası bir yandan da cinayetlerin önünü açan, katilleri aklayan söylemler faillere cesaret veriyor. “O saatte orada ne işi varmış?”, “Su testisi su yolunda kırılır”, “Kadın mıdır kız mıdır bilinmez” gibi skandal ifadeler bunlardan sadece birkaçı… Ve biz üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin kadınların hayattan koparılmasına neden olan bu sözleri hiçbir zaman unutmayacağız.
İşte topluma mal olmuş kişilerin hiçbir zaman unutamadığımız; kimin ne olduğunu hatırlamamız için de hiçbir zaman unutmayacağız skandal sözleri.
Kadın cinayetleri son bulmuyor. 2025’in ilk iki ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi.
“Aşk cinayeti”, “Çılgın aşık” sözleriyle cinayet yıllarca romantikleştirildi!
Hatta kadın haklarını savunması gereken bir hakim ise yıllar önce skandal bir karara imza atmıştı.
Katillere ceza vermekten çok kadınların ne giydiğiyle, saat kaçta dışarıda olmalarıyla ilgilendiler.
Bülent Arınç: “Kadın iffetli olacak, herkes içinde kahkaha atmayacak.”
AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis: “Şiddette kadınların payı yok mu?”
AKP’li Özlem Zengin: “Onurlu kadın, ahlaklı kadın beklemez.”
AKP’li Latif Aydemir: “Öldüren kadar ölenler de suçludur.”
Mehmet Şimşek’e göre işsizlik kadınlar yüzünden artıyor.
Nureddin Yıldız: “Kadınlar çalışarak fuhuşa hazırlık yapmış oluyorlar.”
Ömer Tuğrul İnançer: "Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil."
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