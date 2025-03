Kadın Olmanın Türkiye Versiyonu: Her Gün İstesek de İstemesek de Yaşamak Zorunda Kaldığımız Bazı Meseleler!

Anne olmazsan 'eksik', anne olsan bile 'yetersiz' damgası yiyorsun. Evlenmeyi düşünmüyorsan 'Kızım yaş geçiyor!', çocuk istemiyorsan, 'Sen kafayı yemişsin, dünyanın en özel şeyi kadınlığın doğasında var bu!' evlendiysen 'Bebek ne zaman?' soruları başlıyor.

Çocuk yapınca da kariyerin mesele oluyor. 'Anne olup da çalışmak kolay mı?' diyen ve işi bırakman gerektiğini düşünenler bir yanda, işi bırakıp evde oturuyorsan da 'Evde oturup ne yapıyorsun?' sorularıyla küçümseyip çocuk bakmanın yeterli olmadığını düşünenler bir yanda sıralanıyor. Kısacası hangi yolu seçersen seç, birilerinin derdi oluyorsun.

Bekar bir anneysen vay haline! Her hareketin, her cümlen ve her davranışın pamuk ipliğine bağlıymış gibi, ağzından çıkan her şeyi, elini attığın her işi bir değil, yüz değil, bin kere tartman gerekiyor. Annesin ve bekarsın ya, kabul görmeyen, tasvip edilmeyen hayatı yaşıyorsun güya. Onca zorluğu tek başına göğüslenmene bakmıyor kimse, aksine hata arıyor.