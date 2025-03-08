Kadın Olmanın Türkiye Versiyonu: Her Gün İstesek de İstemesek de Yaşamak Zorunda Kaldığımız Bazı Meseleler!
Kadın Olmanın Türkiye Versiyonu: Her Gün İstesek de İstemesek de Yaşamak Zorunda Kaldığımız Bazı Meseleler!
Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü! Hak savaşıyla başlayan bu mücadele, şimdilerde ülkemizde çok daha derin, çok daha ağır anlamlar taşıyor.
Buyurun gelin, 2025'te de hala normal karşılamamızın beklendiği, sırf cinsiyetimiz kadın olduğu için yaşamak zorunda kaldığımız bazı meseleler, durum ve hallere beraber göz atalım. Bugünün hatırına her seferkinden daha da çok 'Neden?' diyelim kendimize. Birbirimizin tek çaresinin yine birbiri olduğunu unutmadan dertleşelim.
Etrafındaki herkese ve her şeye fark edilse de edilmese de çiçek açtırdığından adımız kadar emin olduğumuz, ülkemizin her bir yanındaki her kadınımızın ve tüm dünya kadınlarının günü kutlu olsun!🌼
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Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılından itibaren kutlanmaya başlayan 8 Mart Kadınlar Günü, ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlandı.
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Her sene yüzlerce, binlerce kadınımızın öldürüldüğü, hayattan korkusuzca koparıldığı ülkemizde kadın olmak, öyle kolay değil.
Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. İşin özünde dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz kız kardeşiz.
Günümüzün çiçeklerle, kadın neşesinin ülkenin her zerresine yayıldığı bir mutlulukla geçmesini dilerken, sırf kadın olduğumuz için yaşamak zorunda kaldığımız bazı meselelere bir göz atalım ne dersiniz?
"Kadın halimizle" yaptığımız her şey bir şaşkınlığa sebep oluyor.
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Kimse erkeklerin ne giydiğine karışmıyorken, türlü türlü okazyonlarda yakınlarımızda birilerinden muhakkak, "Bu kıyafet olmuş mu şimdi?" yorumu almaktan kurtulamıyoruz.
Dümdüz hakkını savunmak bir etiketle, özellikle de ülkemizde, geçersiz hale getiriliyor.
Erkeklerin volta atarak gezdiği sokaklarda, rahat rahat takıldığı sonra da ayrıldığı mekanlarda binbir türlü planlama ve önlemle var olabiliyoruz.
İş yerinde de başka dertler giriyor devreye. Okuyorsun, bir daha okuyorsun, bir daha okuyorsun ve nihayet iş hayatına atılıyorsun.
Anneliğe kadar uzanıyor bu mevzu. Anne olmak veya olmamak, anne olunca çalışmak veya çalışmamak, anne olunca bebeğe yetmek ve yetememek...
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Verdiğimiz kararlar, önce babanın, kocanın ve "el âlem ne der" sisteminin süzgecinden geçmek zorundaymış hissi yükleniyor.
Yukarıda sıraladıklarımız sadece tek nefeste aklımıza gelen her gün biraz biraz maruz kaldığımız bazı olaylar, meseleler, durumlar...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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