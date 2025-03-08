Kadın Olmanın Türkiye Versiyonu: Her Gün İstesek de İstemesek de Yaşamak Zorunda Kaldığımız Bazı Meseleler!

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü! Hak savaşıyla başlayan bu mücadele, şimdilerde ülkemizde çok daha derin, çok daha ağır anlamlar taşıyor.

Buyurun gelin, 2025'te de hala normal karşılamamızın beklendiği, sırf cinsiyetimiz kadın olduğu için yaşamak zorunda kaldığımız bazı meseleler, durum ve hallere beraber göz atalım. Bugünün hatırına her seferkinden daha da çok 'Neden?' diyelim kendimize. Birbirimizin tek çaresinin yine birbiri olduğunu unutmadan dertleşelim.

Etrafındaki herkese ve her şeye fark edilse de edilmese de çiçek açtırdığından adımız kadar emin olduğumuz, ülkemizin her bir yanındaki her kadınımızın ve tüm dünya kadınlarının günü kutlu olsun!🌼