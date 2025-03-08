Günlük Hayatta Farkında Olmadan Kullandığımız Kalıplar Kadınlarda Nasıl Derin Yaralar Oluşturabilir?
Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun! ❤️
Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birçok kişi için bu gün, kadınların toplumsal hayattaki rollerine saygı gösterdiğimiz ve eşitlik mücadelesini hatırladığımız özel bir gün. Ancak, kadınların toplumdaki yeri sadece bu günde değil, her gün hatırlanmalı ve değer verilmeli. Kadınlar, her alanda, her zaman var oldular ve olmaya devam ediyorlar. Fakat tarih boyunca ve özellikle son yıllarda kadınlar, yalnızca toplumda değil, evlerinde ve sokaklarda da şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele ediyor.
Günlük hayatımızda kullandığımız bazı kelimleler, deyimler ve kalıplar ise kadına yönelik şiddetin sadece küçük bir parçası. Farkında olmadan söylediğimiz kelimeler dil, kadınları küçümseyebilir, onları güçsüzleştirebilir ve toplumsal eşitsizlikleri pekiştirebilir. Gelin, farkında olmadan kullandığımız bu kalıpları ele alıp altlarındaki derin anlamların kadınlara verebileceği derin yaralara birlikte bakalım...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal alandaki başarılarını kutlamak ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl dünya çapında anılıyor.
Fakat tarih boyunca ve özellikle son yıllarda kadınlar, yalnızca toplumda değil, evlerinde ve sokaklarda da şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmeye devam diyor.
Sözlü şiddet, bazen en incitici ve derin yaralar açan bir silah olabilir, çünkü bu tür saldırılar, kadının içsel dünyasında uzun süreli etkiler bırakabilir.
Kadına şiddet, yıllar geçse de bir türlü sona ermedi. Hala her gün kadınlar, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğruyorlar.
Birçok deyim, atasözü ya da kalıp, maalesef kadınları küçümsemek veya onları ikinci plana atmak adına kullanılan ifadelerden oluşuyor.
“Kızını dövmeyen dizini döver”
“Kadınlar ev işlerinden sorumludur”
"Kadınlar duygusal varlıklardır"
“Kadının yeri evidir”
“Evin başı erkektir”
“Kadın laf dinler”
“Kadınlar kırılgandır”
“Kadın evlenince mutlu olur”
“Kadınlar analitik düşünemez”
Bu tür kalıpların toplumda yaygın şekilde kullanılması, kadınları sürekli olarak baskı altında tutan, özgürlüklerini kısıtlayan ve potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen bir yapıyı besler.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal hayatta eşit haklara sahip olması gerektiği mesajını yeniden hatırlatmak için bir fırsat.
Peki ya siz? Bu tür ifadeleri sıkça duyuyor veya kullanıyor musunuz?
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