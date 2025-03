Günlük Hayatta Farkında Olmadan Kullandığımız Kalıplar Kadınlarda Nasıl Derin Yaralar Oluşturabilir?

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birçok kişi için bu gün, kadınların toplumsal hayattaki rollerine saygı gösterdiğimiz ve eşitlik mücadelesini hatırladığımız özel bir gün. Ancak, kadınların toplumdaki yeri sadece bu günde değil, her gün hatırlanmalı ve değer verilmeli. Kadınlar, her alanda, her zaman var oldular ve olmaya devam ediyorlar. Fakat tarih boyunca ve özellikle son yıllarda kadınlar, yalnızca toplumda değil, evlerinde ve sokaklarda da şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele ediyor.

Günlük hayatımızda kullandığımız bazı kelimleler, deyimler ve kalıplar ise kadına yönelik şiddetin sadece küçük bir parçası. Farkında olmadan söylediğimiz kelimeler dil, kadınları küçümseyebilir, onları güçsüzleştirebilir ve toplumsal eşitsizlikleri pekiştirebilir. Gelin, farkında olmadan kullandığımız bu kalıpları ele alıp altlarındaki derin anlamların kadınlara verebileceği derin yaralara birlikte bakalım...