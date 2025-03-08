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Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de 8 Mart Ablukası

Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de 8 Mart Ablukası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 14:43

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim her sene olduğu gibi bu sene de eylem noktası oldu. Kadınlar, günlerini kutlamak için Taksim’e çağrı yaparken İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yine şaşırtmayan yasak geldi. İlçe sınırları içerisinde toplantı ve yürüyüşler yasaklanırken Taksim’de son durum görüntülendi. 

Görüntülerde Taksim Meydanı’nın polis bariyerleriyle ablukaya alındığı görüldü. Yapılanlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’de eylemlerin adresi İstanbul’da Taksim oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’de eylemlerin adresi İstanbul’da Taksim oldu.

Ancak her sene olduğu gibi bu sene de benzer görüntüler gerçekleşti. Valilik ve Kaymakamlık Taksim’e yasak aldırdı. Taksim’e giden yollar ve metro durakları kapatıldı. 

Taksim Meydanı’na polis bariyerleri kuruldu. Sosyal medyadan pek çok kişi bu ablukaya tepki gösterdi 👇

Taksim'de alınan önlemler böyle görüntülendi:

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki gösterdi 👇

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki gösterdi 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Osman Elmallı

ocağı söndür kocanı öldür pankartı nerede

Cübbeli Palpatine Hoca

Polisimizin ayağına taş değmesin diye hayal aleminde gezinen vatandaşlar halbuki gerçekler ta gözünüzün önünde hihi.