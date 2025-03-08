Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de 8 Mart Ablukası
Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de 8 Mart Ablukası
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim her sene olduğu gibi bu sene de eylem noktası oldu. Kadınlar, günlerini kutlamak için Taksim’e çağrı yaparken İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yine şaşırtmayan yasak geldi. İlçe sınırları içerisinde toplantı ve yürüyüşler yasaklanırken Taksim’de son durum görüntülendi.
Görüntülerde Taksim Meydanı’nın polis bariyerleriyle ablukaya alındığı görüldü. Yapılanlara vatandaşlar tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’de eylemlerin adresi İstanbul’da Taksim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksim'de alınan önlemler böyle görüntülendi:
Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki gösterdi 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ocağı söndür kocanı öldür pankartı nerede
Polisimizin ayağına taş değmesin diye hayal aleminde gezinen vatandaşlar halbuki gerçekler ta gözünüzün önünde hihi.