Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de 8 Mart Ablukası

Ancak her sene olduğu gibi bu sene de benzer görüntüler gerçekleşti. Valilik ve Kaymakamlık Taksim’e yasak aldırdı. Taksim’e giden yollar ve metro durakları kapatıldı.

Taksim Meydanı’na polis bariyerleri kuruldu. Sosyal medyadan pek çok kişi bu ablukaya tepki gösterdi 👇