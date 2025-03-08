8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu sene de kadınlara eylem yasağı geldi. Her sene olduğu gibi İstanbul Taksim’de bir araya gelmek isteyen kadınlar Valilik engeliyle karşılaştı. Kadınların Taksim’e çıkmaması için bugün (8 Mart 2025 Cumartesi) İstanbul Avrupa Yakası’nda bazı metro durakları kapalı olacak. Metrolar bu duraklarda durmayacak.

Metro İstanbul’un X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamlığı, kadın örgütlerinin yaptığı eylem çağrılarına dikkat çekerek saat 08.00 itibarıyla ilçedeki açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.