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8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?

8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 10:57

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da eylem noktası her sene olduğu bu sene de Taksim olacak. Ancak İstanbul Valiliği’nde bu sene de şaşırtmayan bir karar geldi. Kadınların Taksim’e çıkmaması ve eylemin gerçekleşmemesi için Valilik  kentte bazı metro duraklarının 8 Mart 2025 Cumartesi günü kapalı olacağını bildirdi. Peki İstanbul’da hangi metro durakları kapalı? Taksim Metrosu Şişhane Metrosu bugün kapalı mı?

İşte 8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları

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8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?

8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu sene de kadınlara eylem yasağı geldi. Her sene olduğu gibi İstanbul Taksim’de bir araya gelmek isteyen kadınlar Valilik engeliyle karşılaştı. Kadınların Taksim’e çıkmaması için bugün (8 Mart 2025 Cumartesi) İstanbul Avrupa Yakası’nda bazı metro durakları kapalı olacak. Metrolar bu duraklarda durmayacak.

Metro İstanbul’un X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamlığı, kadın örgütlerinin yaptığı eylem çağrılarına dikkat çekerek saat 08.00 itibarıyla ilçedeki açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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