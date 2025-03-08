8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?
8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da eylem noktası her sene olduğu bu sene de Taksim olacak. Ancak İstanbul Valiliği’nde bu sene de şaşırtmayan bir karar geldi. Kadınların Taksim’e çıkmaması ve eylemin gerçekleşmemesi için Valilik kentte bazı metro duraklarının 8 Mart 2025 Cumartesi günü kapalı olacağını bildirdi. Peki İstanbul’da hangi metro durakları kapalı? Taksim Metrosu Şişhane Metrosu bugün kapalı mı?
İşte 8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları
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8 Mart İstanbul’da Kapatılacak Metro Durakları: Taksim Metro Şişhane Metro Bugün Kapalı mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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