Yaşlandırma Filtresiyle Babasının Yıllar Sonraki Halini Gören Küçük Kız Gözyaşlarını Tutamadı

Yaşlandırma filtreleri, gençleştirme filtreleri derken adeta zamanda yolculuk edebilme şansı yakalıyoruz. Bir baba kız da birlikte yaşlandırma filtresi denedikleri anı kayda aldılar. Babasının saniyeler içerisinde yaşlandığını gören küçük kız duygularına hakim olamadı ve ağlamaya başladı. İkilinin duygusal anlarına bizler de ortak olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte binbir çeşit filtre ile tanıştık.
İkiliye dönecek olursak, yakınlarımızın her zaman hayatımızda kalacağını zannediyoruz.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın