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Yaşlandırma Filtresiyle Babasının Yıllar Sonraki Halini Gören Küçük Kız Gözyaşlarını Tutamadı

Yaşlandırma Filtresiyle Babasının Yıllar Sonraki Halini Gören Küçük Kız Gözyaşlarını Tutamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 13:01

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Yaşlandırma filtreleri, gençleştirme filtreleri derken adeta zamanda yolculuk edebilme şansı yakalıyoruz. Bir baba kız da birlikte yaşlandırma filtresi denedikleri anı kayda aldılar. Babasının saniyeler içerisinde yaşlandığını gören küçük kız duygularına hakim olamadı ve ağlamaya başladı. İkilinin duygusal anlarına bizler de ortak olduk.

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İşte o anlar 👇

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte binbir çeşit filtre ile tanıştık.

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte binbir çeşit filtre ile tanıştık.

Otomatik makyajlar, gençleştirmeler, yaşlandırmalar, saç rengi değiştirmeler derken artık her şeyi yapmak mümkün. E tabii kime neye inanacağız bu devirde sorusu ayrı bir tartışma konusu.

İkiliye dönecek olursak, yakınlarımızın her zaman hayatımızda kalacağını zannediyoruz.

İkiliye dönecek olursak, yakınlarımızın her zaman hayatımızda kalacağını zannediyoruz.

Ancak video sayesinde bu gerçekle bir kez daha yüzleşmiş olduk. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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