Kedi Dostunu Hamilelik Sürecinde Yalnız Bırakmayan Güvercin O Anlarıyla Kalpleri Eritti

Yurt dışında kayda geçen bir dostluk hikayesiyle karşınızdayız. Bir güvercinin kedi dostuna olan sadıklığı içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Kedinin yavruluğundan anne oluşuna kadar ikili ayrılmamıştı. İzleyiciler ise insanlığa ders niteliğinde bir dostluk olduğuna dair düşüncelerini dile getirdi.