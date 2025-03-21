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Kedi Dostunu Hamilelik Sürecinde Yalnız Bırakmayan Güvercin O Anlarıyla Kalpleri Eritti

Kedi Dostunu Hamilelik Sürecinde Yalnız Bırakmayan Güvercin O Anlarıyla Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 15:40

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Yurt dışında kayda geçen bir dostluk hikayesiyle karşınızdayız. Bir güvercinin kedi dostuna olan sadıklığı içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Kedinin yavruluğundan anne oluşuna kadar ikili ayrılmamıştı. İzleyiciler ise insanlığa ders niteliğinde bir dostluk olduğuna dair düşüncelerini dile getirdi.

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Kedilerin ne köpeklerle ne de kuşlarla arasının iyi olmadığını yıllarca duyduk.

Kedilerin ne köpeklerle ne de kuşlarla arasının iyi olmadığını yıllarca duyduk.

Ancak mesele bir düşmanlıktan ziyade birlikle büyümekle alakalı. Birlikte büyüyen kedi-köpekler, kuşlar sahiplerinin de sevgiyi öğretmesiyle harika ilişkiler kurabiliyor.

Tabii onları dost olarak görmeye alışık olmadığımız için de bu tip örnekler ilginç geliyor.

Tabii onları dost olarak görmeye alışık olmadığımız için de bu tip örnekler ilginç geliyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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