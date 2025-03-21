Arabasının Camını Açık Unutan Kadın Geri Döndüğünde Bir Misafirle Karşılaştı

@zeytamavi adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, başına gelen olayı paylaşmasıyla viral oldu. Arabasının camını açık unutunca bunu fırsat bilen bir kedi hemen içeriye girmişti. Kadın arabasına geri döndüğünde dünyalar tatlısı kediyle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı. Tatlı kedi ise uykudan yeni uyanmış keyif sürmekle meşguldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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