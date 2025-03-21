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Arabasının Camını Açık Unutan Kadın Geri Döndüğünde Bir Misafirle Karşılaştı

Arabasının Camını Açık Unutan Kadın Geri Döndüğünde Bir Misafirle Karşılaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 13:46

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@zeytamavi adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, başına gelen olayı paylaşmasıyla viral oldu. Arabasının camını açık unutunca bunu fırsat bilen bir kedi hemen içeriye girmişti. Kadın arabasına geri döndüğünde dünyalar tatlısı kediyle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı. Tatlı kedi ise uykudan yeni uyanmış keyif sürmekle meşguldü.

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İşte o anlar 👇

Böyle sürprizler adeta hayat enerjimizi yükseltiyor.

Böyle sürprizler adeta hayat enerjimizi yükseltiyor.

Kediler de biliyorsunuz ki böyle sürprizlerde başrol oynamaya bayılıyorlar. Uyku delisi dostlarımız sıcak yer bulunca affetmiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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