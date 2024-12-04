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Esra Erol'un Kardeşi, Caner Toygar'ın Programdan Ayrılması Hakkında Konuştu

Esra Erol'un Kardeşi, Caner Toygar'ın Programdan Ayrılması Hakkında Konuştu

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2024 - 18:03

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında uzun süredir muhabirlik yapan Caner Toygar, yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı. Programdan ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Toygar, ayrıca iş aradığını da belirtmişti. Söz konusu olaya Esra Erol'dan yanıt gelmezken kız kardeşi Eda Erol sessiz kalamadı. Eda Erol, bir yorumda bu konudan haberi olmadıklarını belirtti. Detaylar içeriğimizde...

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Esra Erol'da programında uzun süredir muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırtmıştı.

Esra Erol'da programında uzun süredir muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırtmıştı.

Toygar, yaptığı paylaşımla programdan ayrıldığını ve muhabirlik işi aradığını duyurmuştu.

Toygar, yaptığı paylaşımla programdan ayrıldığını ve muhabirlik işi aradığını duyurmuştu.

Burada bahsetmiştik:

Caner Toygar'ın bu paylaşımına Esra Erol'dan henüz yanıt gelmezken kardeşi Eda Erol beklenen açıklamayı yaptı.

Caner Toygar'ın bu paylaşımına Esra Erol'dan henüz yanıt gelmezken kardeşi Eda Erol beklenen açıklamayı yaptı.

'Caner'i çıkardınız gözümden gönlümden düştün. Eşi hamileydi zor zamanında olmayacak bir şeydi. Çok üzüldüm sana hiç yakışmadı' şeklinde yapılan yoruma Eda Erol'dan yanıt geldi.

'Caner'i çıkardınız gözümden gönlümden düştün. Eşi hamileydi zor zamanında olmayacak bir şeydi. Çok üzüldüm sana hiç yakışmadı' şeklinde yapılan yoruma Eda Erol'dan yanıt geldi.

Eda Erol, 'Caner Bey'in ayrılığını biz de sizler gibi sosyal medyadan öğrendik. Şaşırdık. Hatta neden böyle yaptığını anlayamadık.' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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