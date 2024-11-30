Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Doğukan Güngör, Fatih'in Burcunun Ne Olduğu Hakkında Bir Tespit Yaptı!

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Doğa'dan tutun da Görkem'e yaptıklarına kadar herkesin dilinde. Karakterin toksikliği üzerinden izleyiciler birbirinden farklı çıkarımlar yapıyorlar. Bunlardan birisi de burcunun ne olduğu... Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabı takipçilerine bu soruyu yöneltti. Paylaşıma Doğukan Güngör de cevap vermekte gecikmedi. Gelin onun paylaşımına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.