Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Doğukan Güngör, Fatih'in Burcunun Ne Olduğu Hakkında Bir Tespit Yaptı!
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Doğukan Güngör, Fatih'in Burcunun Ne Olduğu Hakkında Bir Tespit Yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Doğa'dan tutun da Görkem'e yaptıklarına kadar herkesin dilinde. Karakterin toksikliği üzerinden izleyiciler birbirinden farklı çıkarımlar yapıyorlar. Bunlardan birisi de burcunun ne olduğu... Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabı takipçilerine bu soruyu yöneltti. Paylaşıma Doğukan Güngör de cevap vermekte gecikmedi. Gelin onun paylaşımına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün burcunun ne olduğu izleyiciler arasında büyük bir merak konusu. Zira astrolojiyle ilgilenen çoğu kişi bu konu hakkında ara ara sıra çeşitli varsayımlarda bulunuyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabı da bunu tekrar gündeme getirmek istemiş ve takipçilerine "Akıllardaki tek soru, Fatih'in burcu ne?" diye bir soru yöneltti. Paylaşıma akrep diyen de oldu, kova diyen de...
Ama en dikkat çeken cevap, karakteri oynayan Doğukan Güngör'den geldi. Doğukan Güngör yaptığı bir paylaşımda "Olsa olsa yengeç olur" diyerek düşüncesini paylaştı. Bu arada söylemeden geçmeyelim kendisi de 1 Temmuz doğumlu bir yengeç!
Güngör'ün bu paylaşımına birbirinden komik ve ilginç cevaplar geldi. Gelin o yorumlara birlikte bakalım:
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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