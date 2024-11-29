Kızılcık Şerbeti'nden Türkiye'de Kadın Olmanın Zorluklarına Tepki Veren Sahne
Kızılcık Şerbeti'nden Türkiye'de Kadın Olmanın Zorluklarına Tepki Veren Sahne
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yine alkış toplayacak bir sahne yayınlandı. Kendisini takip eden Cemal'den şikayetçi olmaya giden Kıvılcım'ın polisle diyaloğu bazı gerçekleri yüzümüze çarptı. Söz konusu sahnede Cemal'den şikayetçi olursa bunun karşı tarafa bildirileceği söylenirken Kıvılcım'ın 'Vay memleketimde kadın olmanın haline' tepkisi alkış topladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yine toplumsal olaylara tepki çeken bir sahne geldi.
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Cemal'in kendisini takip ettiğini öğrenen Kıvılcım'ın şikayet için polise gittiği sahne, şikayet edilen kişilere haber verilmesi olayına değindi.
Kendisini takip eden bir sapığı şikayet etmek isteyen Kıvılcım, karşı tarafa haber verileceği haberini alınca "Vay memleketimde kadın olmanın haline!" diyerek tepki gösterdi.
Söz konusu sahne, şikayette bulunan kişinin bilgilerinin, şikayet edilen kişiye iletilmesini ve bu nedenle kadınların bir şikayette bulunurken bile tedirgin olmasını eleştirdi.
İşte Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne:
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Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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