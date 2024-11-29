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Vedaların Arka Arkaya Yaşandığı Kuruluş Osman'dan Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor

Vedaların Arka Arkaya Yaşandığı Kuruluş Osman'dan Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2024 - 20:54

atv'de 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde arka arkaya vedalar yaşanıyor. Diziye son olarak Gencer Bey ve Sancar Bey karakterine hayat veren oyuncular veda ederken Birsen Altuntaş yeni bombayı patlattı. Altuntaş'ın haberine göre dizideki kritik bir rolü canlandıran oyuncu için yolun sonuna gelindi. Ünlü oyuncu hikâyesi bittiği için diziye veda edecek. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Tam 6 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde arka arkaya vedalar yaşanıyor.

Tam 6 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde arka arkaya vedalar yaşanıyor.

Özge Törer'in canlandırdığı Bâlâ Hatun'un ölümden dönmesiyle genç oyuncunun diziden ayrılacağı haberi yalan çıksa da aynı bölüm tam iki oyuncu kadrodan ayrılmıştı.

Özge Törer'in canlandırdığı Bâlâ Hatun'un ölümden dönmesiyle genç oyuncunun diziden ayrılacağı haberi yalan çıksa da aynı bölüm tam iki oyuncu kadrodan ayrılmıştı.

Gencer Bey'e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun ekibe veda ederken Birsen Altuntaş, yeni bir ayrılık haberi daha yayınladı.

Gencer Bey'e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun ekibe veda ederken Birsen Altuntaş, yeni bir ayrılık haberi daha yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre 6. sezonda Karesi Bey karakteriyle diziye dahil olan Ali Sürmeli, hikâyesinin bitmesi üzerine kadrodan ayrılacak.

Altuntaş'ın haberine göre 6. sezonda Karesi Bey karakteriyle diziye dahil olan Ali Sürmeli, hikâyesinin bitmesi üzerine kadrodan ayrılacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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