MasterChef Onur Yayında El Hareketi Çekti, Görenler İnanamadı!
MasterChef Onur Yayında El Hareketi Çekti, Görenler İnanamadı!
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Onur, yayın esnasında el hareketi çekti. O anlar kameralara yakalanırken yanlışlıkla televizyonda yayınlandı. Onur'un el hareketi çektiği anlar sosyal medyayı birbirine kattı. İşte o anlar...
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Onur, bu defa elinin lezzeti değil çektiği el hareketiyle gündem oldu.
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Son bölümde arka arkaya el hareketi çeken Onur'un o anları kameralara yakalandı. O anlar kurguda fark edilmezken Onur'un el hareketi çektiği anlar sosyal medyada yayıldı.
Televizyonda gösterilen el hareketi izleyicilerden tepki alırken MasterChef jürilerinden herhangi bir uyarı gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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