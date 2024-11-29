Flash TV Efsanesi Yalçın Çakır'ın Son Haline Çok Şaşıracaksınız!
Flash TV Efsanesi Yalçın Çakır'ın Son Haline Çok Şaşıracaksınız!
Flash TV'nin tanınır bir kanal olmasındaki en büyük etmenlerden biri kesinlikle Yalçın Çakır'dı. Yalan Topu Testi, İş Peşinde, Evlat Acısı ve daha fazlasının sunuculuğunu üstlendi Yalçın Çakır. Bizim 'Yalçın Abi' olarak tanıdığımız Çakır, uzun yıllardır televizyonda yer almazken neler yaptığını merak ettik. Yılların acımadığı Yalçın Çakır'ın son hali ise görenleri şoke eden cinsten oldu. İşte Yalçın Çakır'ın son hali...
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Flash TV'de yaptığı programlarla hayatımıza giren Yalçın Çakır'ı hatırlamamanız neredeyse imkansız.
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Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti. Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde ve Pozitif Reality programlarıyla tanınan Yalçın Abi, bir dönem gündemden düşmüyordu.
Özellikle yalan topu testini keşfetmesi ve yaşlandırma tekniği kullanarak 14 yıllık kayıp şahsı bulmasıyla Yalçın Çakır, elindeki imkanlara göre muazzam işler çıkarıyordu.
Son olarak 2017 yılında Beyaz TV'ye transfer olan fakat burada emekli olup Bodrum'a taşınan Yalçın Abi şimdilerde neler yapıyor merak ettik.
Şimdilerde Bodrum'un nabzını tutan Yalçın Çakır, emekli olmasına rağmen habercilikten vazgeçememiş ve Gümüşlük için Instagram'da bir rehber profili oluşturmuş.
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İşte Yalçın Çakır'ın son hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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