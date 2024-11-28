Reyting Rekorları Kıran Aşiret Dizilerini Neden Bu Kadar Çok Seviyoruz!
Reyting Rekorları Kıran Aşiret Dizilerini Neden Bu Kadar Çok Seviyoruz!
Türk televizyonlarında 'aşiret dizisi' diye bir gerçek var. Ne zaman yayınlanırsa yayınlansın aşiret dizileri devamlı seyiricilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, aşiret dizilerine bu kadar tutulmamızın sebebi ne? Aşiret dizilerini bu kadar çok sevmemizin nedenlerini düşündük ve ufak bir liste hazırladık. Bakalım kendinizden bir şeyler bulabilecek misiniz?
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Türk örf ve âdetlerine bağlılık, aile bağlarının çok sıkı olması
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İntikam temasının dibine kadar işlenmesi
Egzotik ve çekici bir atmosferde geçmesi
Güçlü kadın ve erkek karakterler
Yasak aşk hikâyelerinin çekiciliği
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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