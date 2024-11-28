Dizi ve Filmlerdeki Su Altı Çekimleri Nasıl Yapılıyor?
Dizi ve Filmlerdeki Su Altı Çekimleri Nasıl Yapılıyor?
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, setlerdeki merak edilenleri paylaşmaya devam ediyor. Dizi, film ve reklam setleri hakkında sorulan soruları yanıtlayan Yalçın, bu defa su altı görüntüleri hakkında konuştu. Dizi ve filmlerdeki su altı sahnelerinin nasıl çekildiğini açıklayan Yalçın, böylece bir soru işaretini daha gidermiş oldu. İşte o anlar...
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Dizi ve film setleri hakkında yaptığı itiraflarla tanıdığımız TikTok fenomeni Yener Yalçın, yine soru işareti yaratan bir soruya yanıt verdi.
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"Su altı sahneleri nasıl çekiliyor?" sorusuna yanıt veren Yalçın, bu sahneler için özel ekiplerin olduğunu belirtti.
"Su altı çekimleri yapan profesyonel ekipler var. Kamerayı içine koydukları fanus gibi şeyler var. Kamerayı onun içine koyup suyun içine indiriyorlar."
Yener Yalçın, yayınladığı videoda söz konusu sahnelerden birinin çekildiği anların kamera arkasını da paylaştı.
İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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