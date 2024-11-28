Kocasının Erkek-Kadın Fark Etmeden Kendisini Aldattığını Anlatan Kadın

'Affetmek demek o tarz bir kişi ile yaşamayı kabullenmek demek. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bilemem. Yani çok geniş gönüllü olmak ya da çok geniş mideli olmak gerekiyor. Siz aslında başka biriyle evlenmişsiniz. Burada bir karar vermek zorundasınız. Sakın ola ki değişir düzelir, söz verir, bir daha yapmaz diye düşünmeyin.'