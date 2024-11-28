Kocasının Erkek-Kadın Fark Etmeden Kendisini Aldattığını Anlatan Kadın
Kocasının Erkek-Kadın Fark Etmeden Kendisini Aldattığını Anlatan Kadın
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir izleyici şaşırtan bir itirafta bulundu. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda kadın izleyici, kocasının kendisini aldattığını açıkladı. Erkek-kadın fark etmeksizin herkesle aldatıldığını belirten kadın haliyle stüdyoyu şoke etti. Nur Viral söz konusu olaya yorum yapamazken o anlar sosyal medyanın gündemine düştü.
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Nur Viral'in Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Viral, her bölüm başka bir uzmanı konuk alıyor.
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Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu bölümde bir izleyici telefonla canlı yayına bağlandı.
Kadın-erkek ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Civelekoğlu'nun konuk olduğu bölümü arayan seyirci, kocasının kendisini aldattığını itiraf etti.
9 yıllık evli olduğunu belirten kadın, kocasının kendisini erkek ya da kadın fark etmeksizin herkesle aldattığını söyleyince Nur Viral ufak çaplı bir şok yaşadı.
Nur Viral, "Kadın-erkek fark etmez mi?" diyerek yeniden sorarken kadın, 'Evet. Ben de sizin gibi şok oldum. Şok üstüne şok yaşadım. Böyle söyleyeyim size. Kötü resimler, kötü mesajlar...' açıklamasında bulundu.
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Fatih Reşit Civelekoğlu, söz konusu itirafa şu yanıtı verdi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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