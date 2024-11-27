Efsane Gençlik Dizisi Arka Sıradakiler Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Arada!
Efsane Gençlik Dizisi Arka Sıradakiler Oyuncuları Yıllar Sonra Bir Arada!
2007-2012 yılları arasında şimdiki ismi NOW olan FOX ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Arka Sıradakiler'i muhakkak hatırlarsınız. Dönemin en popüler gençlik işlerinden Arka Sıradakiler, liseye giden bir grup öğrencinin ergenlik sorunlarına değiniyordu. O dönem reytingleri altüst eden dizinin oyuncularından Sinem Öztürk Uslu, yaptığı bir paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı. Arka Sıradakiler dizisindeki oyuncu arkadaşlarıyla buluşan Uslu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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2007-2012 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler, o dönemin en beğenilen gençlik dizileri arasında yer alıyordu.
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Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk Uslu, Fırat Çöloğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi liseye giden bir grup öğrencinin yaşadığı zorluklara ve ergenlik sorularına değiniyordu.
Dizide Gamze'yi canlandıran Sinem Öztürk Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine sürpriz bir nostalji yaşattı.
"En çok özlenenlerle buluşmaya" paylaşımı yapan Uslu, hemen ardından Arka Sıradakiler dizisindeki rol arkadaşlarıyla bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.
Yıllar sonra bir araya gelen Arka Sıradakiler oyuncuları haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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