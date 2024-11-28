onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kalpazan'ın Senaristi, Aniden Alınan Final Kararına Sitem Etti

Kalpazan'ın Senaristi, Aniden Alınan Final Kararına Sitem Etti

Kalpazan Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2024 - 14:32

Show TV'de henüz birkaç haftadır yayında olan Kalpazan dizisi, hiç de fena olmayan reyting oranlarına rağmen final kararıyla karşılaştı. Çok güçlü rakiplerin olduğu bir günde 4 küsür reyting almayı başaran dizinin final kararı sosyal medyadan yoğun tepki görüyor. Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından bu karar hakkında açıklama yaptı. Final nedenini bilmediklerini belirten senarist, final kararı için sitem etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV ekranlarında henüz 6 bölümdür yayınlanan Kalpazan, pazartesi gününe göre hiç de fena olmayan reytingler alıyordu.

Show TV ekranlarında henüz 6 bölümdür yayınlanan Kalpazan, pazartesi gününe göre hiç de fena olmayan reytingler alıyordu.

Pazartesi günü Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir günü zirvede kapatırken Kalpazan buna rağmen rakiplerinin çok gerisinde değildi.

Sevilen dizi için dün (27 Kasım) final kararı alınırken söz konusu final haberi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sevilen dizi için dün (27 Kasım) final kararı alınırken söz konusu final haberi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Burada bahsetmiştik:

Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından dizinin final kararı üzerine sitem ettiği bir paylaşım yaptı.

Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından dizinin final kararı üzerine sitem ettiği bir paylaşım yaptı.

Metroda çektiği bir fotoğrafı paylaşan Türküler Özgül, "Marmaray'daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi" diyerek sitemkar bir açıklamada bulundu.

Metroda çektiği bir fotoğrafı paylaşan Türküler Özgül, "Marmaray'daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi" diyerek sitemkar bir açıklamada bulundu.

"Kalpazan için 4 küsür reytingle "erken" final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz."

"Kalpazan için 4 küsür reytingle "erken" final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz."

Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor , bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor, deniyor da deniyor. Tv'ye iş üretmenin, reklam aralarını dolduracak içerik üretmek olduğunu biliyoruz. Dijital bir platforma hazırlanan Kalpazan, yolunu tv'ye çevirince kaygılarımız olmuştu. Bugünün gerçeklerini aşka bulamadan, karakomik anlatmak ve 2 saat izletmek kolay değil. Kalın çerçeveler ve ağır dramlar her zaman bankoydu; ama biz yine de farklı sularda akan bi işin de severek izleneceğine; yazım, çekim, yapım ve oyuncu ekibi olarak inandık. Öyle de oldu. 1.Bl'ü izlediğimizde, umarım gerçekçi, farklı, yenilikçi hikayelere ilham olur diye umutlanmıştık. Tabii ki camii altında para basıyorlar diye ilk saldırıyı yedik, bunu bekliyorduk. Tedirgindik; çünkü biz arkamızı güvenli limanlara yaslamadık, ne laik modern atak, ne dindar muhafazakar kesim bizde tarafgir oldu. Derdimiz ortaktı; tam da Türkiye'nin altını oyan ekonomik gerçeklerden, peynir fiyatından, insanları çıkmaza sürükleyen adaletsizliklerden bahsediyorduk. Bu sert taşlara rağmen 5 reytingi görmeyi başardı Kalpazan. Tepkilerden anlıyoruz ki pek de sevildi. Final kararını olgunlukla karşılayacak ve sessiz kalacaktım ki; sabah Marmaray'daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi. Her zamanki neşemden, adadaki pastoral hayatımdan, dostlarımla oturduğum sofralardan bi anlığına utandım. Gerçi ben de adalara sürgün gönderilen, her daim mücadele eden bir ailenin evladıyım; altın kaşıkla gezmedik; ama şanslıydım, en azından bi ağacın altında denize bakarak bedava huzurla kederlenme hakkım vardı. İnsanlardaki bu gri umutsuzluk, yarının belirsizliği, neşesizlik ve hevessizlik neden 'şefkat'le yazdığımı bir kez daha hatırlattı. Bitmeyen bir borç, 'yazmasam deli olacaktım' hikayesi. Şefkat 'varolmanın şiddetini yumuşatmaktır' yazmış biri. Umuyorum bize ilham olacak, hayata tutunduğumuz dallarımızı çoğaltan, gerçekçi, gülümseten, incelikli hikayeler çoğalır ve yaşamın dayanılmaz ağırlığı bir nebze olsun hafifler 🌹

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türküler Özgül, X hesabından da başka bir paylaşımda bulundu:

Türküler Özgül, X hesabından da başka bir paylaşımda bulundu:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın