Kalpazan'ın Senaristi, Aniden Alınan Final Kararına Sitem Etti
Kalpazan'ın Senaristi, Aniden Alınan Final Kararına Sitem Etti
Show TV'de henüz birkaç haftadır yayında olan Kalpazan dizisi, hiç de fena olmayan reyting oranlarına rağmen final kararıyla karşılaştı. Çok güçlü rakiplerin olduğu bir günde 4 küsür reyting almayı başaran dizinin final kararı sosyal medyadan yoğun tepki görüyor. Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından bu karar hakkında açıklama yaptı. Final nedenini bilmediklerini belirten senarist, final kararı için sitem etti.
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Show TV ekranlarında henüz 6 bölümdür yayınlanan Kalpazan, pazartesi gününe göre hiç de fena olmayan reytingler alıyordu.
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Sevilen dizi için dün (27 Kasım) final kararı alınırken söz konusu final haberi sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından dizinin final kararı üzerine sitem ettiği bir paylaşım yaptı.
Metroda çektiği bir fotoğrafı paylaşan Türküler Özgül, "Marmaray'daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi" diyerek sitemkar bir açıklamada bulundu.
"Kalpazan için 4 küsür reytingle "erken" final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz."
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Türküler Özgül, X hesabından da başka bir paylaşımda bulundu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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