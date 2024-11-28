21 Yıl Sonra Bulduğu Annesi Altınlarını Çaldı, Canlı Yayında İsyan Etti
21 Yıl Sonra Bulduğu Annesi Altınlarını Çaldı, Canlı Yayında İsyan Etti
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay işlendi. Annesini 21 yıl sonra bulup kavuşan Kardelen, annesinin kendisine ait olan 95 gram altını çalmasıyla isyan etti. Anne, 95 gram altını bozdurup sevgilisine verirken kaybolan altınlar için Esra Erol harekete geçti. Anne söz konusu iddialara reddederken sevgilisi Volkan, borsada değerlendirmesi için para gönderdiğini itiraf etti. İşte olayın detayları...
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Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay işleniyor.
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3 aylıktan beri babaannesiyle yaşadığını açıklayan Kardelen, 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldığını iddia ederek programa dahil oldu.
18 yaşındayken babaannesi tarafından evlendirilen Kardelen, babaannenin ölümünün ardından boşanıyor ve eşinden geçinebilmek için 95 gram altın alıyor.
21 yıl sonra annesini bulan Kardelen, annesinin 95 gram altınını alıp sevgilisi Volkan'a verdiğini iddia ederken anne bu iddialara reddedip kendi altınlarını verdiğini söyledi.
Söz konusu iddia karşılığında yayına bağlanan sevgili Volkan, banka dekontları olduğunu ve kendisine yalnızca 150 bin TL geldiğini açıkladı.
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Kardelen, "Annemden daha vicdanlı bir adammış. Ben para onda sanıyorum bu kadar vicdansız olabilir mi bir anne?" derken Esra Erol, "Bayağı yemiş parayı anne" ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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