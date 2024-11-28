MasterChef Stüdyosuna Giden TikToker Merak Edilenleri Paylaştı
MasterChef Stüdyosuna Giden TikToker Merak Edilenleri Paylaştı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ebrar6838/pho...
MasterChef stüdyosuna giden TikToker Ebrar Akçay, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Stüdyonun tüm detaylarını tek tek fotoğraflayan kullanıcı, yaptığı paylaşımla takipçilerini oraya gitmiş gibi hissettirdi. Mehmet Şef'in stüdyoda bulunduğu MasterChef çekim alanının televizyondakinden daha farklı olduğu ve göremediğimiz detayları içeriğimizde derledik. İşte o anlar...
KAYNAK: TikTok/ ebrar6838
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TikToker Ebrar Akçay, TikTok hesabından yaptığı MasterChef paylaşımıyla gündem oldu.
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MasterChef stüdyosunu ziyarete giden kullanıcının çektiği fotoğraflarla biz de stüdyoya gitmiş kadar olduk! İşte stüdyonun detaylı görüntüleri...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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