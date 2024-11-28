Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş, O Repliğe İsyan Etti
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş, O Repliğe İsyan Etti
Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, Bi' Başka YouTube kanalına konuk oldu. Kariyeri ve elbette Aşk-ı Memnu hakkında konuştu. Yer aldığı dizilerden unutamadığı bir replik sorulan Ermiş, kendi karakterinin değil Bihter'in repliğini söyledi. Ermiş, yıllar sonra söylediği replikten bıktığını ve kabak tadı verdiğini açıkladı.
KAYNAK: Bi' Başka/ YouTube
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2008 yılında yayınlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'i muhakkak hatırlarsınız.
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Bi' Başka YouTube kanalına konuk olan Ermiş, yer aldığı projelerde kullandığı ve unutamadığı bir replik söylenmesi istendiğinde bambaşka bir yanıt verdi.
Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in ikonikleşmiş "Salak mısın Cemile?" repliğini söyleyen Ermiş, bu konuda isyan etti.
Bu repliğin çok fazla gündem olduğunu belirten Ermiş, "Artık yeter ya, kabak tadı verdi" ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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